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Kaynak: Haber Merkezi

Almanya'da devlete ve kamu kurumlarına duyulan güven gerilemeye devam ediyor. “eGovernment Monitor 2026” araştırmasına göre, devlete “büyük” veya “çok büyük” güven duyduğunu belirtenlerin oranı yüzde 32'ye düştü.

Dört yıl önce aynı oran yüzde 38 seviyesindeydi. Araştırma, dijitalleşme alanında faaliyet gösteren Initiative D21 ile Münih Teknik Üniversitesi adına gerçekleştirildi.

KAMU KURUMLARINA GÜVEN DE AZALDI

Araştırmada kamu kuruluşlarına duyulan güvenin de gerilediği görüldü. Kamu kurumlarına “büyük” veya “çok büyük” güven duyduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 37'den yüzde 34'e düştü.

Kurumlar arasında ise polis öne çıktı. Almanların yüzde 55'i polise güvendiğini belirtirken, yargı ve mahkemelere güvenenlerin oranı yüzde 41 olarak kaydedildi.

SİYASETE GÜVEN YÜZDE 17'YE KADAR DÜŞTÜ

Siyasi kurumlara yönelik güven oranları daha düşük seviyelerde kaldı. Belediyeler ve şehir yönetimleri yüzde 29 ile siyasi kurumlar arasında en yüksek güven oranına ulaşırken, eyaletlere duyulan güven yüzde 20 olarak ölçüldü.

Federal düzeyde siyasete güvenenlerin oranı ise yüzde 17'de kaldı. Son anketlerde Başbakan Friedrich Merz'e yönelik desteğin de giderek azaldığı belirtildi.

BASIN VE MEDYAYA GÜVEN YÜZDE 20

Araştırmada basın ve medyaya yönelik güven de ölçüldü. Basın ve medyaya “büyük” veya “çok büyük” güven duyduğunu belirtenlerin oranı yalnızca yüzde 20 oldu.

Araştırma kapsamında nisan ve mayıs aylarında Almanya'da yaşayan 16 yaş ve üzerindeki yaklaşık 8 bin kişiyle internet üzerinden görüşüldü. Çalışmada Almanya'nın 16 eyaletinin her birinden yaklaşık 500 kişi yer aldı.