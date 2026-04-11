Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC), Lufthansa’da yürütülen emeklilik ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik görüşmelerin sonuçsuz kaldığını açıkladı. Bu nedenle pilotlara yeniden grev çağrısı yapıldığı belirtildi.



GREV 48 SAAT SÜRECEK

İş bırakma eyleminin 13 Nisan Pazartesi 00.01’de başlayacağı ve 14 Nisan Salı 23.59’da sona ereceği bildirildi. Greve Lufthansa ana markasıyla birlikte Lufthansa Cargo, Eurowings ve Lufthansa CityLine pilotlarının da katılacağı aktarıldı. Eurowings’te grevin 24 saatle sınırlı olacağı ifade edildi.



BAZI UÇUŞLAR KAPSAM DIŞI BIRAKILDI

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim nedeniyle bazı destinasyonların grevden muaf tutulduğu açıklandı. Azerbaycan, Mısır, Bahreyn, Irak, İsrail, Yemen, Ürdün, Katar, Kuveyt, Lübnan, Umman, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılan uçuşların etkilenmeyeceği belirtildi.



TARAFLAR ANLAŞMAZLIKTA ISRARCI

Sendika, işverenin emeklilik sistemi ve ücret artışlarına yönelik yeterli adım atmadığını savunurken, Lufthansa yönetimi ise pilotların önceliğinin kariyer gelişimi olduğunu belirtiyor. Önceki grevlerde binlerce uçuş iptal edilmiş, yüz binlerce yolcu etkilenmişti.