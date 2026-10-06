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Kaynak: ANKA

Federal Kriminal Dairesi (BKA) ekipleri, 80 yaşındaki Hanning’i Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki evinde gözaltına alırken, eş zamanlı operasyonla Hanning'in eski büro yöneticisi Manfred D. de Bavyera'da yakalandı. Soruşturma detaylarına göre, 2012-2026 yılları arasında BND bünyesinde üst düzey görev yapan Manfred D., kurum içerisinden sızdırdığı yaklaşık 2 bin son derece gizli belgeyi para karşılığında Hanning’e iletti.

HASSAS BÖLGELERE AİT İSTİHBARAT RAPORLARI SIZDIRILDI

İddianamede, sızdırılan belgeler arasında İran’ın nükleer programı, Rus ordusunun durumu ve müttefik ülke istihbarat servislerinden gelen çok gizli analizlerin yer aldığı belirtildi. Hanning’in bu bilgileri kişisel danışmanlık faaliyetleri için kullandığı, en az bir kez yabancı bir istihbarat mensubu için özel analiz hazırladığı ve başka bir yabancı ajanla uzun yıllar boyunca temas halinde olduğu öne sürüldü.

İZİNE CHRISTINA BLOCK SORUŞTURMASINDA RASTLANDI

Alman makamlarının Hanning ve yardımcısına giden izleri, iş insanı Christina Block'un çocuklarının kaçırılması davasına ilişkin yürütülen soruşturmada bulduğu kaydedildi. Hanning'in evinde yapılan aramalarda BND'ye ait gizli evrakların ele geçirilmesi üzerine dosya Federal Başsavcılığa devredildi. Geçmişte finansal sıkıntılar yaşadığı ve emekli maaşına haciz konulduğu bilinen Hanning, yardımcısıyla birlikte tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı.