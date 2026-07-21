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Almanya’nın Stade kentinde altı kişiyi öldürmekle suçlanan Türk vatandaşı Fatih G., tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulundu.

SABAH SAATLERİNDE BULUNDU

Aşağı Saksonya Adalet Bakanlığı’nın Hannover’de yaptığı açıklamaya göre, zanlı sabah saat 06.05’te cezaevi görevlisi tarafından yapılan rutin kontrol sırasında tek kişilik hücresinde hareketsiz halde bulundu. İlk müdahalede vücut ısısının olmadığı tespit edilirken, saat 06.29’da acil servis doktoru tarafından ölümünün kesinleştiği bildirildi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Yapılan ilk incelemelerde, ölümde dış müdahaleye dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Yetkililer olayın intihar olabileceğini değerlendirirken, kesin nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

6 KİŞİYİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLANIYORDU

Fatih G.’nin, 29 Haziran’da Stade’deki bir gençlik merkezinde düzenlenen “yardım planı görüşmesi” sırasında merkez ve gençlik dairesinde görevli altı kişiyi silahla öldürdüğü iddia ediliyor. Olayın arka planında velayet anlaşmazlığı bulunduğu öne sürülüyor.

OLAY SONRASI YAKALANMIŞTI

Saldırı sırasında zanlının üç aylık kızı ve 34 yaşındaki annenin de merkezde bulunduğu, olayın ardından kaçan şüphelinin kısa sürede yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

TÜRKİYE’DE DE ARAMA KARARI VARDI

Öte yandan Fatih G. hakkında Türkiye’de daha önce tutuklama kararı bulunduğu, ancak uluslararası arama talebinde bulunulmadığı için bu bilginin sonradan ortaya çıktığı ifade edildi. Zanlının yalnızca Türk vatandaşlığına sahip olduğu da kesinleşti.