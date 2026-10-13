Kaynak: AA

Almanya'da Baerbel Bas'ın istifasıyla boşalan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı koltuğuna, eski Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Alexander Schweitzer getirildi.

Başkent Berlin’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen resmi törende Schweitzer, atama belgesini Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in elinden aldı. Görevlendirme töreninde Almanya Başbakanı Friedrich Merz de hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI STEİNMEİER'DEN "KİLİT GÖREV" VURGUSU

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Steinmeier, eski Bakan Bas’ın görev süresi boyunca insan odaklı, kararlı ve tutkulu bir çalışma sergilediğini belirterek kendisine teşekkür etti. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığının hükümetin en kritik ayaklarından biri olduğunun altını çizen Steinmeier, Schweitzer’in doğrudan vatandaşların günlük hayatına ve sorunlarına dokunan ağır bir sorumluluk üstlendiğini hatırlatarak yeni bakana başarılar diledi.

Yeni Bakan Schweitzer'in, yarın Federal Mecliste (Bundestag) yemin ederek mesaisine resmi olarak başlaması planlanıyor.

BAS NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

Eski Bakan Baerbel Bas, üvey kızının hayatını kaybetmesinin ardından girdiği zorlu yas süreci ve son dönemde artan kamuoyu eleştirilerini gerekçe göstererek dün hem bakanlık görevinden hem de Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Başkanlığından ayrıldığını duyurmuştu. Bu gelişme üzerine SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil, boşalan bakanlık koltuğu için Alexander Schweitzer ismini hükümete önermişti.

ALEXANDER SCHWEİTZER KİMDİR?

53 yaşındaki deneyimli siyasetçi Alexander Schweitzer, Temmuz 2024 ile Mayıs 2026 tarihleri arasında Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanlığı görevini yürüttü. Schweitzer, başbakanlık görevinden önce ise 2021-2024 yılları arasında aynı eyaletin Çalışma, Sosyal İşler, Dönüşüm ve Dijitalleşme Bakanı olarak kabinede yer almıştı.