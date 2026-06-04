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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2027-2028 dönemi geçici üyelerinin belirlendiği seçimde, Almanya'nın seçilememesi, ülke basınında ve siyasi çevrelerde hayal kırıklığı yarattı.

"Federal Hükümet için büyük bir utanç. Almanya, BM Güvenlik Konseyi üyeliğini kaçırdı." başlığını kullanan Bild gazetesi, Başbakan Friedrich Merz hükümetinin, Portekiz ve Avusturya karşısında feci şekilde başarısız olduğunu yazdı.

Frankfurter Allgemeine gazetesi, seçimde alınan bu sonucun, Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Başbakan Merz'in Almanya'yı önceki yıllara kıyasla uluslararası sahnede daha güçlü bir aktör olarak konumlandırma çabalarına büyük darbe vurduğu yorumunu yaptı.

Tagesschau internet sitesindeki haberde ise Almanya'nın daha önceki BMGK adaylıklarında hiç başarısız olmadığı belirtildi.

Welt gazetesinde, seçim sonuçlarına etki eden bir faktör olarak Almanya'nın dış politikadaki çekingen tavrı olduğu ifade edildi.

Yapılan yorumda, Almanya'nın İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin tutumunun eleştirilere yol açtığı ve Almanya'nın İsrail'in İran'a yönelik saldırısı ile ABD'nin Venezuela'daki müdahalesi karşısında sergilediği çekingen tutumun da eleştirildiği aktarıldı.

MERZ VE WADEPHUL'A YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Sosyal Demokrat Parti Meclis Grubunun Dış Politika Sözcüsü Adis Ahmetovic, yaşadığı hayal kırıklığını dile getirerek, "Ülkemizin adaylığı, uluslararası alanda nasıl algılandığının da bir göstergesiydi." ifadesini kullandı.

Almanya'nın seçilememesinin dış politika açısından hissedilir bir gerileme olduğunu dile getiren Ahmetovic, bu başarısızlığın bir iş kazası değil, bir uyarı sinyali olduğunu vurguladı.

Sol Parti Başkanı İnes Schwerdtner de Alman medyasına yaptığı açıklamada, sonucun hezimet olduğunu belirterek, "Almanya, ABD veya İsrail tarafından işlenen uluslararası hukuk ihlallerine karşı sessiz kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

"ALMANYA'NIN ARTIK BM GÜVENLİK KONSEYİNDE KOLTUĞU KALMADI"

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Genel Başkanı Alice Weidel de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Merz'i sert şekilde eleştirdi.

Weidel, paylaşımında, "Utanç verici olaylar arka arkaya geliyor. Merz, Başbakanlığının başında ülkemizi ‘uluslararası sahneye geri getirmek’ istemişti ancak Almanya'nın artık BM Güvenlik Konseyinde koltuğu kalmadı." ifadelerine yer verdi.

Seçim sonucunu, Merz ve Wadephul için yenilgi olarak gören Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Franziska Brantner, "Sonuç kimseyi şaşırtmamalı. Almanya, son aylarda uluslararası sahnede çok fazla güven kaybetti. Almanya'nın seçilememesi, uluslararası alanda güvenilirliğini ve güvenini yitirmiş bir dış politikanın bedeli olarak anlaşılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ALMANYA 105 OYLA GERİDE KALMIŞTI

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, seçim sonucuna ilişkin ülkesinin, Orta Doğu'daki çatışmalarda her zaman İsrail'e karşı özel bir sorumluluk üstlenmesi gerektiği görüşünün de oy kaybına yol açtığını düşündüğünü belirterek, "Mevcut hükümetin politikasını belirli konularda eleştiriyor olsak da tarihsel sorumluluğumuzu üstlenmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Almanya, BM Genel Kurulu'ndaki ilk tur oylamada, Portekiz ve Avusturya'nın gerisinde kalarak, 2027-2028 dönemi için Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu'na ayrılan 2 koltuktan hiçbirini kazanamamıştı.

Portekiz 134 ve Avusturya 131 oyla BMGK üyeliğini garantilerken, Almanya 105 oyla geride kalmıştı.

İlk turda, seçime rakipsiz giren Afrika grubundan Zimbabve 182 ve Latin Amerika-Karayipler grubundan Trinidad ve Tobago 181 oy alarak, 2 yıllığına BMGK üyesi seçilmişti.