Almanya’nın Dresden kentinde yürütülen çalışmalar sırasında 2. Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bir bomba bulunması üzerine geniş çaplı tahliye kararı alındı.
Yetkililer, kent merkezine yakın bir noktada bulunan 250 kilogram ağırlığındaki İngiliz yapımı bombanın güvenlik riski oluşturması nedeniyle yaklaşık 18 bin kişinin bölgeden çıkarıldığını açıkladı.
Bomba, Elbe Nehri üzerindeki Carola Köprüsü yakınında devam eden inşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkarıldı. Söz konusu köprü, 2024 yılında nehre çökmesinin ardından yeniden inşa ediliyordu.
Dresden İtfaiyesi, bu tahliyenin şehirde patlamamış mühimmat nedeniyle gerçekleştirilen en büyük operasyonlardan biri olduğunu belirtti.