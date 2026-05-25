Dobrindt, haklarında sınır dışı kararı bulunan ancak halen Almanya’da yaşamaya devam eden on binlerce kişinin bulunduğunu belirterek, sürecin hızlandırılması için çeşitli ülkelerle görüşmeler yapıldığını söyledi. Bazı ülkelerin kendi vatandaşlarını geri kabul etme konusunda isteksiz davrandığını ifade eden Bakan, yıl sonuna kadar somut adımlar atmayı hedeflediklerini kaydetti.

Alman hükümetinin konuya ilişkin Avrupa Birliği ülkeleriyle de temas halinde olduğunu aktaran Dobrindt, özellikle Austria, Denmark ve Netherlands ile yakın iş birliği yürütüldüğünü ifade etti.

Yeni plan kapsamında, sığınma başvurusu yaptıktan sonra suç işleyerek ceza alan kişilerin de daha hızlı şekilde sınır dışı edilmesi hedefleniyor. Alman hükümeti, yasa dışı göçle mücadele ve iltica sisteminin kötüye kullanımının önlenmesi konusunda kararlı bir tutum sergilediklerini vurguladı.

Dobrindt ayrıca, gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen sığınmacılara maddi destek verilmesinin de gündemde olduğunu ancak bu konuda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını söyledi.