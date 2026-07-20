Otomotiv endüstrisinin kalbi olarak bilinen Almanya'da, güç aktarma sistemleri arasındaki rekabette tarihi bir eşik aşıldı. Haziran 2026 dönemine ait pazar verileri, bataryalı elektrikli araçların (BEV) hem içten yanmalı motorlara sahip rakiplerini hem de hibrit alternatiflerini geride bırakarak aylık satış listelerinin bir numarasına oturduğunu gösteriyor. Ülkenin en köklü otomobil kulübü ADAC tarafından yayımlanan rakamlara göre, haziran ayında tam 84 bin 57 adet tamamen elektrikli otomobilin satışı gerçekleştirildi. Bu tarihi rekoru, 83 bin 315 adetlik satışla hibrit modeller çok yakından takip etti. Aynı zaman diliminde benzinli araç satışları 60 bin 796'da kalırken, dizel otomobiller 33 bin 862, şarj edilebilir hibrit (PHEV) modeller ise 32 bin 212 adetlik pazar bulabildi.

TEŞVİK KRİZİNİ AŞAN PAZAR YÜZDE 39'A DAYANDI

Yaşanan bu tarihi tırmanışla birlikte, yalnızca batarya ile çalışan elektrikli otomobillerin Almanya'daki toplam pazar payı yüzde 28,4 seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Bu tabloya şarj edilebilir hibrit araçlar da dahil edildiğinde, fişe takılabilen otomobillerin pazardaki toplam ağırlığı yüzde 39,3'e kadar yükselmiş oldu. Ülkede elektrikli araç satışları geçmiş yıllarda inişli çıkışlı bir grafik çizmiş, bilhassa 2023 yılında devlet teşviklerinin sonlandırılması pazarda ciddi bir daralmaya yol açmıştı. Ancak 2025 ve 2026 yıllarında yeniden güçlü bir ivme yakalayan sektör, Avrupa'daki elektrikli mobilite dönüşümünün merkez üssü olan Almanya'yı bu alanda yeni ve kalıcı bir zirveye taşıdı.

GENEL TABLODA FOSİL YAKITLARIN HAKİMİYETİ SÜRÜYOR

Sıfır kilometre araç satışlarında ibre tamamen elektrikli modellere dönmüş olsa da, yollardaki genel tabloda geleneksel yakıt türlerinin hakimiyeti henüz kırılabilmiş değil. Benzinli, dizel ve her iki hibrit motor tipi bir arada hesaplandığında, içten yanmalı sisteme sahip otomobiller toplam satışların ve genel kullanımın büyük çoğunluğunu oluşturmaya devam ediyor. Almanya'daki toplam araç parkı incelendiğinde, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobillerin payı henüz yüzde 6 gibi başlangıç seviyelerinde seyrediyor. Buna karşılık, elektrikli araç satışlarındaki son artış ivmesi çevresel verilere anında olumlu yansıdı ve ülkede satılan yeni otomobillerin ortalama karbon emisyonu bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,6 oranında düşüş gösterdi.