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Kaynak: AA

Almanya'da hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), aşırı sıcaklar ve iklim kriziyle mücadeleye yönelik kapsamlı bir eylem planı hazırladı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, SPD'li bakanlar tarafından hazırlanan planda; aşırı sıcaklarla mücadelede önceliklerin belirlenmesi, kaynakların birleştirilmesi, kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması ve hızlı hareket edilmesi için devletin tüm kademelerinin ortak hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

Eylem planında, aşırı sıcaklar ve iklim kriziyle mücadelenin federal hükümet, eyaletler ve belediyelerin ortak görevi haline getirilmesi istendi.

Mevcut sistemde bu sorumluluğun ağırlıklı olarak belediyeler ve eyaletlerde bulunması nedeniyle, federal hükümetin uzun vadeli mali destek sağlayabilmesi amacıyla Anayasa'da değişiklik yapılması önerildi.

ACİL YARDIM PROGRAMI DA GÜNDEMDE

Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesine kadar geçecek süreçte ise bir "acil yardım programı" başlatılması teklif edildi.

Plan kapsamında federal hükümetin yerel yönetimlere sağladığı mevcut fonların birleştirilmesi ve artırılması önerilirken, bu kaynaklarla hastaneler, kreşler ve bakımevleri gibi sosyal kurumların yalıtım ve klima sistemlerinin güçlendirilmesi, vatandaşlara da destek sağlanması hedefleniyor.

YEŞİL ALANLAR VE DAYANIKLI ALTYAPI ÖNE ÇIKIYOR

Eylem planında şehirlerde daha fazla yeşil alan oluşturulması ve iklim değişikliğine dayanıklı altyapı yatırımlarının artırılması da öneriler arasında yer aldı.

Haberlere göre SPD, söz konusu eylem planını ay sonunda koalisyon ortakları arasında yapılacak toplantıda gündeme getirmeyi planlıyor.

CDU/CSU'DAN MESAFELİ YAKLAŞIM

Koalisyonun büyük ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ise Anayasa değişikliği önerisine sıcak bakmadığı belirtildi.

Federal hükümet ile eyaletler arasındaki ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanı Philipp Amthor, mevcut destek programlarının daha etkin kullanılmasının öncelikli olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Amthor, federal hükümetin halihazırda yerel yönetimlere önemli miktarda mali destek sağladığını belirterek, Anayasa değişikliğinden önce mevcut imkanların en verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.