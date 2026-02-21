Almanya ve İsveç İran'da bulunan vatandaşlarına acil çağrı yaparak "Acilen ülkeyi terk edin" dedi.

Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İran ve bölgedeki durumun gerginliğini koruduğu kaydedildi. Güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi ve askeri çatışma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, Alman vatandaşlarına mevcut çıkış imkanlarını kullanarak ülkeyi hemen terk etmeleri çağrısı yinelendi. Ayrıca, olası bir gerginliğin tırmanması durumunda Tahran'daki Alman Büyükelçiliği'nin ve Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın ülkeden çıkış konusunda neredeyse hiçbir destek sağlayamayacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

'İRAN'A YÖNELİK TÜM SEYAHATLERDEN KAÇININ'

Benzer bir uyarı da İsveç'ten geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ve bölgedeki gelişmelerin son derece belirsiz olduğuna vurgu yaptı. İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın İran'a yönelik tüm seyahatlerden kaçınılması tavsiyesini ve ülkedeki İsveç vatandaşlarına yönelik kesin ayrılma çağrısını hatırlatan Stenergard, hava ve kara yolları üzerinden çıkışların halen mümkün olduğunu belirtti.

Stenergard, "İran'da kalmayı seçen kişilerin üzerinde büyük bir şahsi sorumluluk bulunmaktadır. Dışişleri Bakanlığı, İran'dan tahliye konusunda yardımcı olamayacaktır" dedi.