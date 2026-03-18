Almanya Başbakanı Johann Wadephul ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Berlin’de düzenledikleri ortak basın toplantısında bölgedeki askeri tırmanışın küresel sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

“ASKERİ MÜDAHALE ÇÖZÜM GETİRMİYOR”

Basın toplantısında konuşan Wadephul, İran’da olası bir rejim değişikliğine ilişkin değerlendirmesinde, dış müdahalelerin geçmişte istenen sonuçları doğurmadığını söyledi. Irak ve Libya örneklerini hatırlatan Wadephul, askeri operasyonların demokratik ve istikrarlı bir yapı oluşturmakta başarısız kaldığını vurguladı.

İran yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Wadephul, buna rağmen mevcut çatışmaların daha da büyümesinin kimsenin yararına olmayacağını belirterek, doğrudan çatışmaların ve Körfez bölgesine yönelik saldırıların küresel bir krizi tetikleyebileceğine dikkat çekti.

“KÜRESEL GIDA KRİZİ RİSKİ”

Wadephul ayrıca bölgedeki istikrarsızlığın ekonomik etkilerine işaret etti. Orta Doğu’dan sağlanan gübre tedarikinin hayati önem taşıdığını belirten Alman lider, olası bir kesintinin özellikle Afrika’da ciddi bir gıda krizine yol açabileceği uyarısında bulundu. Artan gerilimle birlikte yeni mülteci dalgalarının da gündeme gelebileceğini ifade etti.

ABD VE UKRAYNA MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarına da değinen Wadephul, Washington yönetiminin Ukrayna’ya desteğini sürdüreceğinden şüphe duymadığını söyledi. Avrupa’nın, Ukrayna ile ilgili müzakerelerde aktif rol alması gerektiğini vurgulayan Wadephul, güvenlik garantileri ve Avrupa Birliği üyeliği gibi başlıkların Avrupa olmadan ele alınamayacağını dile getirdi.

AB GENİŞLEMESİ VURGUSU

Avrupa Birliği’nin genişleme sürecine de değinen Wadephul, özellikle Batı Balkanlar’daki ilerlemenin umut verici olduğunu belirtti. Almanya ve Fransa’nın bu süreci stratejik şekilde yönlendirmesi gerektiğini ifade etti.

BARROT: “ASKERİ TIRMANIŞ HERKES İÇİN RİSK”

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ise Avrupa’nın daha güçlü ve bağımsız hareket etmesi gerektiğini söyledi. Fransa ile Almanya’nın yakın iş birliğini sürdüreceğini vurgulayan Barrot, Orta Doğu’daki çatışmaların hem bölge halkı hem de küresel ekonomi için ciddi riskler taşıdığını dile getirdi.

Barrot, “Gerilimin hızla düşürülmesi ve çatışmaların sona ermesi gerekiyor” diyerek taraflara itidal çağrısı yaptı.

LÜBNAN VE İSRAİL’E ÇAĞRI

Barrot ayrıca Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Kanada liderlerinin ortak açıklamasını hatırlatarak, Lübnan ve İsrail hükümetlerine gerilimi azaltma ve siyasi çözüm için diyalog başlatma çağrısında bulunduklarını aktardı.

Fransa’nın ateşkes koşullarının oluşturulması için diplomatik temaslarını sürdürdüğünü belirten Barrot, bölgedeki krizin çözümü için İran’dan da tutum değişikliği beklendiğini sözlerine ekledi.