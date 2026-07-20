Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 yükselirken, aylık bazda yüzde 0,3 geriledi. Piyasa beklentisi yıllık artışın yüzde 1,9 olacağı yönündeydi.

ÖNCEKİ AYA GÖRE YAVAŞLAMA

Almanya’da üretici fiyatları mayıs ayında yüzde 2,2 artışla Mayıs 2023’ten bu yana en hızlı yükselişi kaydetmişti. Haziran verisi, artış hızında sınırlı bir yavaşlamaya işaret etti.

ARTIŞIN NEDENİ ARA MALLARI

Haziranda üretici fiyatlarındaki yükselişte en büyük etkiyi yüzde 5,1 artan ara malları fiyatları oluşturdu.

Enerji fiyatları ise:

Yıllık bazda yüzde 0,4 artış,

Aylık bazda yüzde 1,8 düşüş gösterdi.

Enerji hariç artış daha yüksek

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda üretici fiyatları:

Yıllık bazda yüzde 2,4,

Aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti.

ENERJİ PİYASALARININ ETKİSİ SÜRÜYOR

Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği enerji krizi sonrası fiyatlarda sert yükselişler görülürken, ABD ile İran arasında haziran ayında varılan mutabakatın ardından enerji fiyatlarında düşüş yaşandığı belirtiliyor.

Açıklanan veriler, Almanya’da üretici enflasyonunun seyrine ilişkin önemli sinyaller verirken, piyasalarda beklentilerin altında kalan artış dikkat çekti.