Almanya Başbakanı Friedrich Merz, geçen mayıs ayında göreve gelmesinden bu yana ilk seçim sınavına giriyor. Ülkenin güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletinde seçmenler bugün yeni eyalet parlamentosunu belirlemek için sandık başına gitti.

Almanya’nın otomotiv sanayisinin tarihi merkezlerinden biri olan Baden-Württemberg, uzun yıllar muhafazakârların güçlü olduğu bir bölge olarak biliniyordu. Ancak eyalet yaklaşık son on yıldır Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Yeşiller arasındaki koalisyon tarafından yönetiliyor. Güncel kamuoyu yoklamaları da bu ortaklığın devam edebileceğine işaret ediyor.

Almanya’da federal yapının bir parçası olarak her eyaletin kendi parlamentosu ve hükümeti bulunuyor. Seçmenler önce eyalet parlamentosunu seçiyor, ardından çoğunluğu sağlayan parti ya da koalisyon eyalet başbakanını belirliyor.

CEM ÖZDEMİR'İN BAŞBAKAN OLMASI BEKLENİYOR

Seçimde CDU’nun adayı Manuel Hagel ile Yeşiller’in adayı Cem Özdemir yarışıyor. Sandıktan çıkacak sonucun, mevcut eyalet başbakanı Winfried Kretschmann’ın yerine kimin geçeceğini belirlemesi bekleniyor.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI FEDERAL MECLİS'E TAŞIMIŞTI

Cem Özdemir 2016'da sözde Ermeni soykırımı tasarısının Federal Meclis gündemine alınmasına öncülük eden isimlerden biri olmuştu. Özdemir, tepki çeken bu yaklaşımını “Almanya'nın o zamanlar soykırıma destek verdiğini ama bunun bugün soykırımı inkâr edenleri desteklemek gerektiği anlamına gelemeyeceği” diyerek savunmuştu.

1994'ten bu yana federal siyasetin içinde yer alan, Tarım Bakanlığı ve ardından Eğitim ve Araştırma Bakanlığı görevlerinde bulunan Özdemir, Türkiye'nin aleyhindeki tutumlarıyla biliniyor.

Cem Özdemir eyalet başkenti Stuttgart'taki Yeşiller parti merkezinde DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, aleyhindeki kampanyaları "Erdoğan destekçileri bana karşıysa doğru yoldayım" diye eleştirdi.