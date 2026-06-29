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Kaynak: Haber Merkezi

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay ile karşılaşacak Almanya'da Teknik Direktör Julian Nagelsmann, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Grup aşamasını üçte üç yaparak tamamlayan Alman ekibinin teknik patronu, kendisine yönelik eleştirilere sert ifadelerle yanıt verdi.

"KİMSEYE KENDİMİ KANITLAMAM GEREKMİYOR"

Nagelsmann, kişisel baskılarla ilgilenmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Her şey takım ve başarıyla ilgili. Oyuncularıma yardımcı olmak ve onları maça hazırlamak dışında kendimi kanıtlamam gerektiğini düşünmüyorum. Kimseye kendimi kanıtlama sorumluluğum olduğunu düşünmüyorum."



"TEK HEDEFİMİZ KAZANMAK"

Almanya Milli Takımı'nın tek hedefinin galibiyet olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, beklentilerle başa çıkmanın yolunun iyi hazırlık ve özgüvenden geçtiğini söyledi.

"Milli takım söz konusu olduğunda mesele her zaman kazanmaktır. Kazanırsanız her şey mükemmeldir, kaybederseniz her şey berbat olur. Bu yüzden yarın kazanmalıyız."



HAVERTZ DE ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

İngiliz futbol efsanesi Gary Lineker'in, "Bu hayatımda gördüğüm en zayıf Almanya kadrolarından biri." sözleri de Alman kampında yankı buldu.

Yıldız futbolcu Kai Havertz ise bu eleştirilere şu sözlerle karşılık verdi:

"Dışarıdan bize sallamak her zaman kolay. Açıkçası bunlar benim zerre umurumda değil."