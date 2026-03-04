Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırılarına ilişkin ülkesinin tutumunu açıkladı. Pistorius, Almanya’nın söz konusu çatışmanın tarafı olmadığını belirterek askeri bir katılımın söz konusu olmayacağını ifade etti.

Meclis’te konuşan Pistorius, Almanya’nın savaşın dışında kalacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Almanya bu savaşın tarafı değil. Alman Silahlı Kuvvetleri bu savaşa katılmayacak."

Pistorius, ülkesinin bölgede artan gerilimin düşürülmesi ve çatışmaların daha fazla yayılmasının önlenmesi için diplomatik çabaları destekleyeceğini söyledi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının uluslararası hukuk açısından da tartışıldığını belirten Pistorius, uluslararası düzenin sürdürülebilmesi için devletlerin hukuka uygun hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Almanya Savunma Bakanı, İran yönetimini de eleştirerek şu değerlendirmede bulundu: "İsrail-Amerika saldırıları, İsrail'i yok etmek isteyen bir rejime yöneliktir. Bu rejim, yıllardır, hatta on yıllardır hem yurt içinde hem de yurt dışında baskı ve terör uygulamaktadır."

Pistorius, bölgede kalıcı istikrarın sağlanabilmesi için diplomatik çözüm yollarının öncelikli olması gerektiğini vurguladı.