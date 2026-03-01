ABD, İsrail ve İran arasında artan çatışmaların ardından Ortadoğu’da hava sahalarının kapanması, tahliye planlarını da sekteye uğrattı. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, bölgede bulunan Alman vatandaşlarının şu an için tahliye edilemeyeceğini açıkladı.

Wadephul, yaptığı açıklamada hava sahalarının tamamen kapalı olduğunu belirterek, askeri uçaklar dışında hiçbir uçağın bölgeden geçemediğini söyledi. Bu nedenle tahliye operasyonunun şu aşamada mümkün olmadığını ifade etti.

Bakan Wadephul, Ortadoğu’da mahsur kalan vatandaşlara alternatif yollar konusunda bilgi vermeye çalıştıklarını belirterek, karayolu veya farklı güzergâhların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Tahliyelerin ne zaman mümkün olacağı konusunda ise net bir tarih verilemedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Körfez bölgesinde en az 10 bin Alman vatandaşının bulunduğunu açıkladı. Temsilciliklerin vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olduğu ve gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

Öte yandan Alman hava yolu şirketi Lufthansa da bölgedeki güvenlik riski nedeniyle Ortadoğu uçuşlarını askıya aldı. Tel Aviv, Beyrut, Amman, Erbil ve Tahran seferlerinin 7 Mart’a kadar, Dubai ve Abu Dabi uçuşlarının ise geçici süreyle durdurulduğu açıklandı.

Uçuşların iptal edilmesi nedeniyle çok sayıda yolcunun bulundukları ülkelerden kendi imkânlarıyla ayrılmaya çalıştığı belirtildi.