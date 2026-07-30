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Alman hükümeti, konuk ağırladığı ve kabine toplantılarını gerçekleştirdiği Meseburg Sarayı’nı artık kullanmayacağını açıkladı. Sarayın kullanılmama gerekçesi olarak ise, “yüksek kira maliyeti” gösterildi.

Brandenburg’un Oberhavel ilçesinde bulunan barok sarayda 2007 yılından bu yana resmi konuklar için kabuller ve kabine çalıştayları düzenleniyordu.

SARAYIN MALİYETİ 3.8 MİLYON AVRO!

Alman haber ajansı DPA, sarayın maliyetinin 2025 yılında personel giderleriyle birlikte 3,8 milyon avroyu (yaklaşık 207,3 milyon lira) bulduğunu açıklamıştı.

DW Türkçe’nin aktardığına göre, federal hükümet, sarayın sahibi Messerschmitt Vakfı’yla Şubat 2027’de sona erecek sözleşmenin yenilenmeyeceğini duyurdu.

Meseberg’in yıllık toplam giderinin yüksekliğine dikkat çeken bir yetkili, yüksek düzeyli etkinliklerin artık tek bir misafirhane yerine etkinliklere uygun farklı mekânlarda düzenleneceğini ifade etti.