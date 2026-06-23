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Almanya'nın dış istihbarat servisi BND (Federal İstihbarat Servisi), Rusya'dan gelen tehditlere karşı daha etkili bir yapıya kavuşturulmak isteniyor.

Financial Times'ın haberine göre Alman hükümeti, kurumu daha modern, güçlü ve operasyonel hale getirecek kapsamlı bir reform üzerinde çalışıyor.

Uzun yıllardır İngiltere'nin SIS'i, ABD'nin CIA'i ve Fransa'nın DGSE'si ile kıyaslandığında daha pasif bir yapı olarak görülen BND'nin, özellikle Ukrayna savaşının ardından yeniden yapılandırılması gündeme geldi.

UKRAYNA SAVAŞI DÖNÜM NOKTASI OLDU

2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında BND'nin hazırlıksız yakalandığı değerlendirmeleri yapılmıştı. Kurumun dönemin başkanı Kiev'de mahsur kalırken, ABD ve İngiltere istihbaratı saldırı konusunda önceden uyarılarda bulunmuştu.

Savaşın ardından Almanya, ordusunu yeniden güçlendirmeye başlarken BND'nin de aynı şekilde yeniden yapılandırılması gerektiği görüşü ağırlık kazandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de daha önce yaptığı açıklamada, ülkesinin Avrupa'daki rolü doğrultusunda BND'nin istihbarat alanında en üst seviyede faaliyet göstermesi gerektiğini ifade etmişti.

BÜTÇE ARTIRILDI, YENİ YASA HAZIRLANIYOR

Alman hükümeti bu yıl BND'nin bütçesini yaklaşık yüzde 25 artırarak 1,51 milyar avroya çıkardı. Sonbahara kadar Federal Meclis'e sunulması beklenen yeni yasa taslağıyla kurumun yetkilerinin genişletilmesi planlanıyor.

Taslak düzenlemeler; sinyal istihbaratı, yapay zeka kullanımı, siber operasyon yetenekleri ve denetim mekanizmalarını kapsıyor.

BND Başkanı Martin Jäger'in çalışanlara yaptığı bir konuşmada, "Almanya'nın ilk savunma hattı olmalıyız ve olacağız" dediği aktarıldı.

GÖZETİM KURALLARI TARTIŞILIYOR

Yeni yasa taslağının en dikkat çeken yönlerinden biri, BND'nin veri toplama ve saklama süreçlerinde daha geniş hareket alanı elde edecek olması.

Mevcut düzenlemeler kapsamında kurumun gözetim faaliyetleri sıkı denetim altında bulunuyor. Alman vatandaşlarına ait veriler, gazetecilerle ilgili bilgiler ve bazı kişisel veriler özel koruma altında tutuluyor.

Yeni düzenleme ile veri saklama sürelerinin uzatılması ve dijital istihbarat faaliyetlerinin kapsamının genişletilmesi hedefleniyor.

SİBER OPERASYON YETKİSİ GÜNDEMDE

Taslak çalışmalarda BND'nin yalnızca bilgi toplayan bir kurum olmaktan çıkarılarak belirli durumlarda siber operasyon gerçekleştirebilen bir yapıya dönüştürülmesi de yer alıyor.

Buna göre kurumun, düşman unsurlara karşı siber karşılık verme yetkisine sahip olması planlanıyor.

Ancak reform süreci Almanya'da tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bazı uzmanlar, ülkenin geçmiş deneyimleri nedeniyle gözetim ve istihbarat faaliyetleri konusunda kamuoyunda hassasiyet bulunduğunu vurgularken, güvenlik çevreleri ise mevcut tehditler karşısında değişimin kaçınılmaz olduğunu savunuyor.