Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile Berlin’de bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi.

SURİYELİLERİN ÜÇ YILLIK GERİ DÖNÜŞ PLANI

Merz, Almanya’daki Suriyelilerin büyük bölümünün önümüzdeki üç yıl içinde ülkelerine dönmesinin hedeflendiğini ve Berlin-Şam arasında ortak bir görev gücü kurulacağını açıkladı.

KORUMA STATÜLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Merz, Almanya’da kalma hakkı bulunmayanların ülkeyi terk edeceğini belirtirken, uyum sağlamış Suriyelilerin ise kalmaya devam edebileceğini söyledi.

ALMANYA 200 MİLYON EURO KAYNAK AYIRACAK

Almanya’nın Suriye’nin yeniden inşasına destek amacıyla yaklaşık 200 milyon euro ayıracağı ve bu kaynağın su altyapısı ile ekonomik ilişkilerde kullanılacağı duyuruldu.

AHMED EL-ŞARA: “YENİDEN İYİ BİR BİRLİKTE YAŞAM DÜZENİ KURMAK İSTİYORUZ”

El-Şara, savaşın sona erdiğini ancak asıl sürecin yeniden inşa olduğunu vurguladı ve Suriyelilerin ülkede Alman şirketlerinde çalışabileceğini ifade etti.