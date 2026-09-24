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Kaynak: AA

Almanya'nın önde gelen beş ekonomi düşünce kuruluşu, küresel ekonomideki toparlanma ile savunma ve yapay zeka yatırımlarını gerekçe göstererek ülke ekonomisine ilişkin büyüme ve enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), RWI Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü ve Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW Berlin) tarafından hazırlanan ortak raporda, Almanya'nın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminleri güncellendi.

BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 1,3'E YÜKSELTİLDİ

“Yapısal Sorunlarla Büyüme - Mali Politika Yanlış Yolda” başlıklı rapora göre, Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 0,6 büyümesi yönündeki tahmin yüzde 1,3'e çıkarıldı.

Gelecek yıl için büyüme tahmini de yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e yükseltildi. Enstitüler, 2028 yılında ise Almanya ekonomisinin yüzde 0,4 büyümesini öngördü.

Raporda, Alman ekonomisinin 2025 sonundan itibaren toparlanma sürecine girdiği belirtildi. Üretim hacminin son üç çeyrekte artarak 2022'deki doğal gaz krizi öncesi seviyelerin üzerine çıktığı kaydedildi.

Özellikle ihracat ve imalat sanayisinde beklentilerin üzerinde artış görüldüğü ifade edilirken, Körfez bölgesindeki askeri çatışmaların tetiklediği enerji fiyatı şokunun şirket yatırımları ve özel tüketim üzerinde baskı oluşturduğu aktarıldı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 2,8

Raporda Almanya'da tüketici fiyatlarının bu yıl yüzde 2,8, gelecek yıl yüzde 3,2 artmasının beklendiği belirtildi. Enflasyonun 2028'de yüzde 2'ye gerileyeceği tahmin edildi.

İş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmede ise demografik gelişmelerin iş gücü potansiyelini daralttığına dikkat çekildi.

İstihdamın 2026 ve 2027 yıllarında hafif gerilemesinin ardından 2028'de yeniden toparlanması beklenirken, işsizlik oranının bu yıl yüzde 6,4, gelecek yıl yüzde 6,2 ve 2028'de yüzde 5,8 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.

Kamu finansman açığının GSYH'ye oranının ise bu yıl yüzde 4,1'den 2028'de yüzde 4,7'ye yükselmesi bekleniyor.

YAPAY ZEKA VE SAVUNMA YATIRIMLARI KÜRESEL BÜYÜMEYİ DESTEKLİYOR

Raporda küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

Özellikle ABD ve Asya'da yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlar ile artan savunma harcamalarının küresel üretimi güçlü şekilde desteklediği belirtildi.

Tayvan ve Güney Kore gibi yapay zeka teknolojisini küresel değer zincirine entegre eden gelişmiş Asya ekonomilerinde yılın ilk yarısında güçlü büyüme görüldüğü kaydedildi.

Öte yandan Orta Doğu'daki savaş nedeniyle ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz arzında yaşanan daralmanın küresel büyümenin daha da hızlanmasını engellediği ifade edildi.

Raporda ayrıca, yılın üçüncü çeyreğinde toparlanmanın geçici olarak yavaşladığı, temmuz ayında sanayi üretimi ve mal ihracatında hafif gerileme yaşandığı belirtildi. Temmuz ortasından bu yana nehirlerdeki su seviyelerinin düşük seyretmesinin de kimya sektörünü olumsuz etkilediği aktarıldı.