Almanya fiyatı belli oldu: Tam elektrikli yeni Mercedes GLA menzil kaygısına son verecek

Serinin başlangıç paketi olan GLA 200, 224 beygir güç sunan motoru ve 58 kilovatsaatlik LFP bataryasıyla 48 bin 599 avrodan başlayan fiyatlarla listelendi. Menzil odaklı geliştirilen GLA 250+ seçeneği ise 272 beygir güç üreten motoru ve 85 kilovatsaatlik NMC bataryası sayesinde, WLTP standartlarına göre tek şarjla 657 kilometreye kadar mesafe katedebiliyor ve 54 bin 978 avroluk etiketle satılıyor.