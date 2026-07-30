Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Almanya fiyatı belli oldu: Tam elektrikli yeni Mercedes GLA menzil kaygısına son verecek

Almanya fiyatı belli oldu: Tam elektrikli yeni Mercedes GLA menzil kaygısına son verecek

Mercedes-Benz, 657 kilometreye varan menzili ve ultra hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken tam elektrikli yeni GLA modelini resmen tanıttı. Almanya'da siparişe açılan yeni Mercedes GLA, gelişmiş teknolojik donanımları ve üstün performans özellikleriyle şehir içi elektrikli mobilitede öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Almanya fiyatı belli oldu: Tam elektrikli yeni Mercedes GLA menzil kaygısına son verecek - Resim: 1

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, şehir hayatına uyum sağlamak üzere tasarlanan tamamen elektrikli yeni GLA modelinin örtüsünü kaldırdı. Sportif hatları, genişletilmiş aks mesafesi ve markanın bu segmentte ilk defa yer verdiği aydınlatmalı ikonik ön ızgarasıyla göz dolduran araç, Almanya pazarlarında müşterilerin beğenisine sunuldu.

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Almanya fiyatı belli oldu: Tam elektrikli yeni Mercedes GLA menzil kaygısına son verecek - Resim: 2

İlk etapta tamamen elektrikli üç farklı seçenekle yollara çıkacak olan otomobilin ilerleyen süreçte hibrit motorlu versiyonlarının da satışa sunulacağı bildirildi. Modelin lansmanla birlikte Almanya'da siparişe açılan elektrikli versiyonlarının detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

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Almanya fiyatı belli oldu: Tam elektrikli yeni Mercedes GLA menzil kaygısına son verecek - Resim: 3

Serinin başlangıç paketi olan GLA 200, 224 beygir güç sunan motoru ve 58 kilovatsaatlik LFP bataryasıyla 48 bin 599 avrodan başlayan fiyatlarla listelendi. Menzil odaklı geliştirilen GLA 250+ seçeneği ise 272 beygir güç üreten motoru ve 85 kilovatsaatlik NMC bataryası sayesinde, WLTP standartlarına göre tek şarjla 657 kilometreye kadar mesafe katedebiliyor ve 54 bin 978 avroluk etiketle satılıyor.

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Almanya fiyatı belli oldu: Tam elektrikli yeni Mercedes GLA menzil kaygısına son verecek - Resim: 4

Serinin en güçlü üyesi olan çift motorlu ve dört çeker sistemli GLA 350 4MATIC modeli ise 354 beygir güç üreterek sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 5,4 saniyede ulaşıyor; bu versiyonun satış fiyatı ise 58 bin 107 avro olarak açıklandı.

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Almanya fiyatı belli oldu: Tam elektrikli yeni Mercedes GLA menzil kaygısına son verecek - Resim: 5

Sektördeki rekabette üst sıraları hedefleyen model, üst segment araçlarda tercih edilen 800 Volt elektrik mimarisiyle inşa edildi. 320 kilovat DC hızlı şarj kapasitesine sahip olan yeni araç, uygun şarj noktalarında yalnızca 10 dakikalık dolumla 270 kilometrelik WLTP sürüş mesafesi elde edebiliyor.

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Almanya fiyatı belli oldu: Tam elektrikli yeni Mercedes GLA menzil kaygısına son verecek - Resim: 6

Elektrikli seçeneklerin yanı sıra 2027 yılının başından itibaren ürün gamına 1.5 litrelik 4 silindirli benzinli ünite, 8 ileri eDCT şanzıman ve 22 kilovatlık elektrik motorunu buluşturan 48V hibrit motor alternatifleri de katılacak.

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Almanya fiyatı belli oldu: Tam elektrikli yeni Mercedes GLA menzil kaygısına son verecek - Resim: 7

İç mekânda ise sürücüleri ön konsolu uçtan uca kaplayan ve Unity Game Engine altyapısından yararlanan geniş MBUX Superscreen karşılaşıyor. Bu gelişmiş kokpit düzeninde 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ile hem merkezde hem de ön yolcu tarafında yer alan 14 inçlik iki ayrı ekran bulunuyor.

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Almanya fiyatı belli oldu: Tam elektrikli yeni Mercedes GLA menzil kaygısına son verecek - Resim: 8

Akıllı sistem, ChatGPT, Microsoft Bing ve Google Gemini gibi yapay zekâ teknolojileriyle entegre çalışan MBUX sanal asistan üzerinden hizmet veriyor. Aks mesafesinde yapılan 61 milimetrelik uzama, arka koltuktaki yolculara 38 milimetre ek diz mesafesi kazandırıyor.

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Almanya fiyatı belli oldu: Tam elektrikli yeni Mercedes GLA menzil kaygısına son verecek - Resim: 9

Ön ve arka tampon üretiminde yüzde 55 oranında geri dönüştürülmüş plastik malzeme tercih edilen araç, bir önceki nesline kıyasla toplam karbon ayak izini yüzde 40 oranında azaltmayı başarıyor.

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Almanya fiyatı belli oldu: Tam elektrikli yeni Mercedes GLA menzil kaygısına son verecek - Resim: 10

Bagaj kapasitesi 70 litre artırılarak 410 litreye ulaştırılan modelde ek olarak 107 litrelik bir ön bagaj alanı yer alıyor. Opsiyonel olarak sunulan ve tek tıkla kararabilen SKY CONTROL tavan seçeneği ise gece sürüşlerinde 172 adet aydınlatmalı yıldız figürüyle kabine farklı bir hava katıyor.

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