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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Eylül 2026 dönemine ilişkin nihai tüketici fiyat endeksi verilerini yayımladı. Açıklanan rakamlara göre, haziranda yüzde 2,3, temmuzda yüzde 2,8 ve ağustosta yüzde 2,9 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon, eylül ayında yüzde 3,3 seviyesine fırladı. Böylece ülkede tüketici fiyatları Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik orta vadeli hedefinin de üzerinde kalmayı sürdürdü. Tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,6 artış gösterdi.

Verileri değerlendiren Destatis Başkanı Ruth Brand, enflasyon oranının eylülde yüzde 3 eşiğini aşarak bu yılın en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekti. Brand, yükselişin arkasında bir kez daha enerji fiyatlarındaki gelişmelerin yer aldığını belirterek, fiyat artışlarının özellikle akaryakıt istasyonlarındaki petrol ürünlerinde ve kalorifer yakıtında kendini fazlasıyla hissettirdiğini kaydetti.

AKARYAKITTA REKOR YÜKSELİŞ: KALORİFER YAKITI YÜZDE 74,9 ZAMLANDI

Eylül ayında enerji ürünleri genelinde fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak Şubat 2023'ten bu yana en büyük yükselişini kaydetti. Orta Doğu'daki savaş ortamı nedeniyle ham petrolün varil fiyatının geçici olarak 100 doların üzerine çıkması pompalara zam olarak yansıdı. Akaryakıt fiyatları eylülde yıllık bazda yüzde 37,1 artarken kalorifer yakıtı yüzde 74,9, katı yakıtlar ise yüzde 15,6 pahalılaştı.

Buna karşın, federal hükümetin devreye aldığı önlemler ve gaz depolama vergisinin kaldırılması sayesinde elektrik fiyatları yüzde 5,5, doğal gaz fiyatları yüzde 2,8 ve bölgesel ısıtma fiyatları yüzde 1 geriledi. Gıda tarafında ise yıllık artış yüzde 0,4 seviyesinde kalırken; yumurta yüzde 15,2 ve taze sebze yüzde 12 pahalılaştı, tereyağı ise yüzde 29,5 ucuzladı. Hizmet sektöründeki fiyat artışı yüzde 2,7, çekirdek enflasyon ise yüzde 2,4 oldu. Yükseliş trendi sonrası gözler Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarına çevrildi.