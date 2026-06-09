Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülke 2026 yılının ilk çeyreğinde 3,1 milyar kilovatsaatlik elektrik ihracat fazlası verdi. Böylece Almanya, uzun bir aranın ardından bir çeyreğin tamamını net ihracatçı olarak kapattı.

İHRACAT ARTTI, İTHALAT GERİLEDİ

Yılın ilk çeyreğinde Almanya’nın elektrik ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 azalarak 16,4 milyar kilovatsaate geriledi. Geçen yılın aynı döneminde ithalat 19,4 milyar kilovatsaat seviyesindeydi.

Buna karşılık elektrik ihracatı güçlü bir artış gösterdi. Yıllık bazda yüzde 20,4 yükselen ihracat, 19,5 milyar kilovatsaate ulaştı. Almanya, 2025’in ilk çeyreğinde ise 16,2 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etmişti.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMDE ÇOĞUNLUĞU AŞTI

Almanya’da toplam elektrik üretimi yılın ilk çeyreğinde 126,6 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti. Bu üretimin yüzde 53,3’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

Yenilenebilir enerji üretimi yıllık bazda yüzde 13,9 artarak 67,5 milyar kilovatsaate yükselirken, kömür, petrol ve doğal gaz gibi konvansiyonel kaynaklardan üretim yüzde 1,8 azalarak 59,1 milyar kilovatsaate geriledi. Böylece konvansiyonel kaynakların payı yüzde 46,7’ye düştü.

RÜZGAR ENERJİSİ ZİRVEDE

Yenilenebilir enerji üretimindeki artışta en büyük pay rüzgar enerjisinden geldi. Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi yüzde 28,8 artışla 42,8 milyar kilovatsaate ulaşarak toplam üretimde yaklaşık yüzde 34 pay ile ilk sıraya yerleşti.

Kömürden elektrik üretimi yüzde 5,1 azalarak 30,5 milyar kilovatsaate gerilese de ikinci sıradaki yerini korudu. Doğal gazdan elektrik üretimi ise aynı dönemde yüzde 3,2 artış gösterdi.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ İHRACATI DESTEKLEDİ

Uzmanlar, yenilenebilir enerji kaynaklarındaki güçlü artışın ve ithalattaki düşüşün Almanya’nın yeniden net ihracatçı konumuna geçmesinde belirleyici olduğunu ifade ediyor.

Veriler, ülkenin enerji dönüşüm sürecinin elektrik ticaret dengesi üzerinde etkisini artırdığını ortaya koyuyor.