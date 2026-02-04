Alman Otomobilciler Birliği (VDA), Almanya'nın geçen yıl elektrikli araç üretiminde dünya genelinde ikinci sıradaki yerini koruduğunu ve rekor üretim seviyelerine geldiğini açıkladı.

VDA tarafından yapılan açıklamada; geçen yıl Almanya'da üretilen elektrikli araç sayısı 2024'e göre yüzde 23 artarak 1,67 milyona geldi.

ABD'Yİ SOLLADI

Ülkede üretilen tam elektrikli (BEV) araç sayısı yüzde 15 yükselerek, 1,22 milyona gelirken, üretilen hibrit (Plug-in) araç sayısı da yüzde 54 artarak 450 bin olarak kaydedildi.

Bu şekilde Almanya 1,04 milyon araç üreten ABD'yi geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci elektrikli araç üretim merkezi olma unvanını devam ettirdi. Küresel listenin zirvesi 16,1 milyonluk üretim hacmiyle Çin oldu.

VDA, Almanya'nın elektrikli araç üretiminin bu yıl da yüzde 6 artmasını bekliyor. Bu artışla birlikte, ülkedeki toplam elektrikli araç üretim hacminin 1,76 milyon adede ulaşacağı bekleniyor.