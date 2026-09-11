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Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya, büyüme sinyallerine rağmen şirket kapanışlarındaki tarihi artışla sarsılıyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede yılın ilk altı ayında 12 bin 812 işletme iflas başvurusunda bulundu.

2013'TEN BU YANA EN AĞIR BİLANÇO

Kurumsal iflaslar 2025’in aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7 oranında arttı. Kayıtlara geçen bu rakam, 13 bin 253 iflasın yaşandığı 2013 yılından bu yana görülen en yüksek ilk yarı seviyesi oldu. Sadece haziran ayındaki iflas başvuruları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 2 bin 266’ya fırladı ve son 14 yılın haziran rekorunu kırdı.

Uzmanlar; durgun iç konjonktür, yüksek enerji ve iş gücü maliyetleri ile bürokratik engelleri dev iflas dalgasının ana nedenleri olarak gösteriyor.

EN ÇOK BATAN SEKTÖR TAŞIMACILIK

Sektörel bazda incelendiğinde her 10 bin şirketten 36,2'sinin iflas ettiği görüldü. En yüksek batık oranı 10 binde 71,6 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe yaşanırken, bu iş kolunu 10 binde 59,6 vaka ile konaklama (gastronomi) ve inşaat takip etti. Şirketlerin batmasıyla alacaklılara kalan borç yükü ise 18,5 milyar avro olarak açıklandı.

KİŞİSEL İFLASLAR DA YÜKSELİŞTE

Kriz sadece şirketleri değil, vatandaşları da vurdu. Yılın ilk yarısında 38 bin 932 borçlu tüketici kişisel iflas başvurusunda bulunarak geçen yıla göre yüzde 2,4'lük bir artış kaydetti.

ŞİRKETLER BATARKEN GİRİŞİMCİLİK REKORU KIRILDI

Batan şirketlerin yarattığı olumsuz tabloya rağmen girişimcilik alanında sürpriz bir hareketlilik yaşandı. Yılın ilk 6 ayında yeni kurulan startup sayısı yüzde 52 artışla 3 bin 53'e ulaşarak tarihi bir rekora imza attı.

Öte yandan, yüksek enerji fiyatlarına rağmen Alman ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü. Ekonomi enstitüleri yıl sonu büyüme tahminini yüzde 1,4’e kadar yükseltirken, Alman hükümeti resmi büyüme öngörüsünü yüzde 0,5 seviyesinde koruyor.