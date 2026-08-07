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Kaynak: Haber Merkezi

Almanya İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış gösterdi. Açıklanan veri, ekonomistlerin beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Önceki aya ilişkin üretim verisi ise aşağı yönlü revize edilerek yüzde 0,7 olarak açıklandı.

ARTIŞTA OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Sanayi üretimindeki yükselişin en büyük itici gücü otomotiv sektörü oldu.

Haziran ayında otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artış kaydederek genel üretim verilerine önemli katkı sağladı.

DIŞ TİCARETTE DE OLUMLU TABLO

Almanya'da ihracat art arda beşinci ayında da yükselişini sürdürürken, ithalat da önemli ölçüde arttı.

Böylece dış ticaret açığı, mayıs ayında kaydedilen 19,3 milyar eurodan haziranda 15,4 milyar euroya geriledi.

EKONOMİ DİRENÇ GÖSTERİYOR

Son veriler, beklentilerin üzerinde açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamları ve temmuz ayındaki güçlü fabrika siparişlerinin ardından ekonomideki toparlanma sinyallerini güçlendirdi.

Almanya Ekonomi Bakanlığı da yaptığı değerlendirmede, dış ekonomik baskılara rağmen imalat üretiminin son çeyrekte dirençli bir görünüm sergilediğini belirtti.

RİSKLER SÜRÜYOR

Öte yandan uzmanlar, Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik ile Almanya'nın en önemli iç su yolu olan Ren Nehri'ndeki düşük su seviyelerinin ekonomi üzerinde risk oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekiyor.