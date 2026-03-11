Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Wadephul yarın Bakan Fidan ile bir araya gelecek.

Görüşmede Bakan Fidan’ın, üst düzey ziyaretlerle ivme kazanan Türkiye-Almanya ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti dile getirmesi, ayrıca iki bakanın eş başkanlığında 18 Mayıs 2026’da Berlin’de yapılacak “Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması”nın üçüncü toplantısının, çok yönlü ikili ilişkilere ekstra değer katacağını vurgulaması bekleniyor.

Fidan’ın, 60 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmak üzere Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) ile Enerji ve Maden Forumu gibi mekanizmalar üzerinden ortak çalışmalara devam etmenin önemini belirtmesi, savunma sanayii alanındaki işbirliği konularına da değinmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan’ın, Türkiye-AB ilişkilerinin AB tarafından da stratejik perspektifle ele alınmasını ve AB üyelik sürecine Almanya’nın katkı sağlamasını beklediğini ifade etmesi planlanıyor.

Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve Vize Serbestisi diyaloğu gibi AB gündemindeki konularda Türkiye’nin beklentilerini paylaşması beklenen Fidan’ın, Türk ürünlerinin “AB Ürünü (Made in Europe)” yaklaşımının ön planda olduğu kamu ihaleleri taslağına ilkesel olarak dahil edilmesinden memnuniyet duyacağını söylemesi öngörülüyor.

Fidan’ın, AB’nin başlattığı ve Avrupa güvenliğini ilgilendiren savunma girişimlerinin NATO çatısı altında, AB üyesi olmayan müttefiklerin katılımıyla koordineli yürütülmesi gerektiğine işaret etmesi tahmin ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin bölgeyi istikrarsızlaştırarak çatışma ve savaşa sürüklediğini vurgulayacak olan Fidan’ın, Türkiye’nin bölgedeki gelişmeleri siyasi, ekonomik, askeri ve insani yönleriyle yakından izlediğini, topraklarına ve vatandaşlarına yönelik her tehdide karşı tedbir almayı sürdüreceğini ve bölgeye yapılan saldırıları en sert şekilde kınadığını ifade etmesi bekleniyor.

Fidan’ın, saldırılar nedeniyle enerji arz güvenliğinin riske girdiğini, terörle mücadele ve göç konularında yeni riskler doğduğunu belirtirken, gerilimi düşürmek için atılabilecek adımları ele almayı ve diplomasinin tek yol olduğunu vurgulaması planlanıyor.

Gazze’deki durum, Filistin meselesi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye gelişmeleri gibi bölgesel-küresel konulara dair Türkiye’nin pozisyonunu aktaracak Fidan’ın, Almanya’daki Türk toplumunun huzur ve refahının iki ülke bağlarını güçlendirdiğine dikkat çekmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİLERİ

NATO müttefiki Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler siyasi, ekonomik, askeri ve parlamenter boyutlarda kurumsallaşmış çok yönlü bir yapıya sahiptir. Son yıllarda yapılan karşılıklı üst düzey ziyaretler, iki ülke arasındaki yakınlığı güçlendirmişti.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Kasım 2023’te Almanya’yı, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier 5 Şubat 2025’te, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise 29-30 Ekim 2025’te Türkiye’yi ziyaret etmişti.

Bakan Fidan en son 28 Kasım 2025’te Almanya’ya, Wadephul ise 17 Ekim 2025’te Ankara’ya çalışma ziyareti gerçekleştirmişti.

Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından Almanya ile 2025 ikili ticaret hacmi 52,2 milyar dolar olmuş, kısa vadede 60 milyar dolara ulaşılması hedeflenmekte.

2024’te Almanya’nın Türkiye’ye yatırımı 771 milyon dolar, Türkiye’nin Almanya’ya yatırımı 449 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Almanya, aynı yıl Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımlarda %12 payla ikinci sırada.

2005-2024 arasında Almanya’dan Türkiye’ye toplam yatırım 13 milyar dolara, Türkiye’den Almanya’ya ise 4 milyar doların üzerine çıkmıştı.

Türkiye’nin büyük önem verdiği Almanya’daki yaklaşık 3,5 milyon Türk toplumu iki ülke arasında güçlü bir köprü oluştururken, 2025’te 6,7 milyon Alman turist Türkiye’yi ziyaret etmişti.