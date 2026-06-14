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2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya ile Curaçao karşı karşıya geldi.

ABD'nin Houston kentindeki Houston Stadyumu'nda oynanan mücadelede Almanlar rakibini 7-1 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı.

ALMANYA'DAN GOL ŞOV

Karşılaşmaya etkili başlayan Almanya, 6. dakikada Felix Nmecha'nın golüyle öne geçti.

Curaçao, 21. dakikada Livano Comenencia ile eşitliği sağlasa da Almanlar üstünlüğü kısa sürede ele aldı ve ikinci yarıda farka koştu.

Panzerler'in diğer golleri Nico Schlotterbeck (38), Kai Havertz (45+5 penaltı ve 88), Jamal Musiala (47), Nat Brown (68) ve Deniz Undav'dan (78) geldi.

LEROY SANE 90 DAKİKA OYNADI

Galatasaray'ın yeni yıldızı Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nda maça ilk 11'de başladı.

Tecrübeli futbolcu mücadelede 90 dakika sahada kalırken takımının farklı galibiyetinde önemli rol oynadı.

CURAÇAO TARİHİ GOL

Ağır bir yenilgi alan Curaçao buna rağmen futbol tarihinin Dünya Kupaları'ndaki ilk golünü atmış oldu.

SIRADAKİ RAKİPLER

Almanlar gruptaki ikinci maçında 20 Haziran'da Toronto Stadyumu'nda Fildişi Sahili ile karşı karşıya gelecek.

Curaçao ise 21 Haziran'da Arrowhead Stadyumu'nda Ekvador ile karşılaşacak.