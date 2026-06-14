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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı Almanya-Curaçao maçıyla devam ediyor.

ABD'nin Houston kentinde NRG Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

SANE İLK 11'DE MAÇA BAŞLIYOR

Almanya'da Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sane karşılaşmaya ilk 11'de başlıyor. Curaçao'da Konyaspor'dan Riechedly Bazoer ve Iğdır FK'dan Leandro Bacuna ilk 11'de forma giyeccek.

ALMANYA'NIN İLK 11'İ

Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya 4-2-3-1 formasyonunda sahaya şu ilk 11 ile çıkıyor:

Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz

CURAÇAO'NUN İLK 11'İ

Öte yandan 4-4-2 dizilimiyle sahaya çıkan Dick Advocaat liderliğindeki Curaço'nun ilk 11'i ise şöyle:

Eloy Room, Sherel Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo, Djevencio Fonville, Tahith Chong, Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Luciano Comenencia, Sydney Hansen, Jürgen Locadia