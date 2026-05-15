Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'de sosyal iklimin çok hızlı değiştiğini ve iyi eğitimli kişilerin bile kısıtlı fırsatlara sahip olduğunu belirterek çocuklarının ABD'de yaşamasını ya da eğitim almasını istemediğini söyledi.

Würzburg'da düzenlenen Katolik toplantısında genç bir kitleye hitap eden Merz, insanların dünyadaki gelişmeler karşısında felaketleri düşünmeye yatkın olduğunu kabul ederek Almanlardan kendi ülkelerinin potansiyeli konusunda daha iyimser olmalarını istedi.

"Dünyada özellikle gençlere Almanya gibi harika fırsatlar sunan çok az ülke olduğunu düşünüyorum" diyen Merz "Çocuklarıma bugün ABD'ye gidip orada eğitim alıp çalışmalarını istemezdim çünkü orada sosyal iklim çabucak değişiyor" dedi.

70 yaşındaki şansölye "Bugün Amerika'daki en iyi eğitimli insanlar bile iş bulmakta güçlük çekiyor" diye ekledi.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Merz'in açıklamaları, iki ülkenin son zamanlarda İran savaşı nedeniyle anlaşmazlık yaşamasının ardından geldi. Merz'in "İran, ABD'yi küçümsüyor sözleri sonrası Trump yönetimi Almanya'dan 5 bin askeri çekme kararı almıştı.

Bu gerginliğin ortasında Merz ve ABD Başkanı Donald Trump bugün telefonda görüştü.

Merz sosyal medyadan yaptığı açıklamada Trump ile görüşmesinin iyi geçtiğini belirterek "Hemfikiriz: İran şimdi müzakere masasına gelmeli. Hürmüz Boğazı açılmalı. Tahran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin verilmemeli" ifadelerini kullandı.

Ukrayna için barışçıl bir çözüm üzerine de görüştüklerini ve Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde koordinasyon sağladıklarını aktaran Merz, "ABD ve Almanya, güçlü bir NATO’nun güçlü ortaklarıdır" değerlendirmesinde bulundu.