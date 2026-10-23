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Kaynak: AA

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Karadağ'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ve bölge liderlerinin bir araya geldiği Berlin Süreci Zirvesi'nin ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

AB'NİN KÜRESEL GÜÇ OLMASI İÇİN GENİŞLEME VURGUSU

Batı Balkan coğrafyasının hem jeopolitik hem de siyasi açıdan Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Merz, Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinde oldukça iyi bir mesafe katettiğini ifade etti. AB'nin küresel ölçekte egemenliğini pekiştirmesi ve caydırıcı bir güç olarak konumlanması için genişleme hamlelerini sürdürmesi gerektiğinin altını çizdi.

Berlin Süreci'nin Batı Balkan ülkelerini Avrupa ile daha güçlü bağlarla entegre etmeyi hedeflediğini hatırlatan Başbakan Merz, 2014 yılından bu yana bu doğrultuda önemli mesafeler alındığını aktardı.

"GERİLİMLERİ KÖRÜKLEYEN UNSURLAR GİDERİLMELİ"

Bölgenin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Merz, "Batı Balkanlar, büyük güçlerin nüfuz mücadelesi verdiği bir alan haline gelmemeli." ifadelerini kullanarak, bölge ülkelerinin AB'ye katılım rotasında kararlılıkla ilerlemesinin tüm tarafların ortak yararına olduğunu kaydetti.

Zirvede bölgedeki mevcut kriz alanlarına da odaklandıklarını belirten Merz, son dönemde bazı Batı Balkan ülkelerinde tırmanan gerilime ve bu tırmanışı tetikleyen gelişmelere dikkat çekerek, söz konusu sorunların hızla çözüme kavuşturulması gerektiğine işaret etti.

CASUSLUK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Basın toplantısında Almanya'da ajanlık şüphesiyle bir kişinin gözaltına alınmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Merz, yaşanan durumun kendisi için şaşırtıcı olmadığını ifade ederek, "Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu tür vakalarla muhtemelen daha sık karşılaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın yoğun istihbarat faaliyetlerinin hedefinde yer aldığını savunan Merz, şüphelinin yakalanmasını bir başarı olarak nitelendirdi ve Rus istihbarat servislerinin ülkedeki operasyonel varlığının yüksek seviyede seyretmeye devam ettiğini dile getirdi.