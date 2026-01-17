Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, ABD’nin uluslararası siyasette benimsediği çizgiye ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Merz yaptığı konuşmada Avrupa'yı ABD'den bağımsız olmaya çağırarak, "Dünyadaki en önemli müttefikimizin, ki bu bugüne kadar ABD olmuştur, kurallara dayalı düzenden uzaklaştığını görüyoruz" dedi.

Eleştiriler etkisiz kalıyor

ABD dış politikasının uluslararası hukuk yerine güç ve çıkar temelli bir anlayışa yöneldiğini savunan Merz, “Eleştirinin muhatabı buna tepki vermeyip yaptıklarını doğru buluyorsa, eleştirinin ne faydası var?" diyerek Donald Trump’a yönelik eleştirilerin ise etkisiz kaldığını dile getirdi.

Bu tablo karşısında Almanya’nın “başını kuma gömmemesi” gerektiğini vurgulayan Merz, saygı görmek isteyen bir ülkenin kendi çıkarlarını daha güçlü biçimde savunmayı öğrenmesi gerektiğini ifade etti.

Merz ayrıca, Almanya’da ekonomik gücün korunabilmesi için daha fazla üretim ve daha uzun çalışma sürelerinin tartışılması gerektiğini belirterek, sanayi temeli güçlendirilmeden mevcut sorunların çözülemeyeceğini söyledi.