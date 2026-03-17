Başkent Berlin’de, Rob Jetten ile bir araya gelen Merz, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Tarafların Orta Doğu’daki gelişmeleri de ele aldığını belirten Merz, “Bölge, hedefleri belirsiz sonsuz bir savaşa sürüklenmemeli” ifadelerini kullandı.

Çatışmaların yayılmasının hem Orta Doğu hem de Körfez’de ciddi riskler doğuracağını vurgulayan Merz, bunun aynı zamanda İran’ın devlet yapısı, toprak bütünlüğü ve ekonomisi açısından da ağır sonuçlar yaratabileceğine dikkat çekti.

Almanya’nın savaşa dahil olmayacağını yineleyen Merz, “Bunu ilk günden beri açıkça ifade ediyoruz. Bu tutumumuz değişmeyecek” dedi. Merz ayrıca, savaş sürdüğü müddetçe Hürmüz Boğazı’nda deniz güvenliğini askeri yollarla sağlama çabalarına katkı sunmayacaklarını da dile getirdi.

ABD ve İsrail’in saldırılar öncesinde kendilerine danışmadığını belirten Merz, “Bu savaşın NATO’nun meselesi olmadığı başından beri açıktı. Ayrıca böyle bir operasyonun nasıl başarıya ulaşacağına dair somut bir plan da ortaya konmuş değil” değerlendirmesinde bulundu.