Ne zaman izlediğimi net hatırlamıyorum.

Büyük olasılıkla 1980’li yıllarda tek kanallı TRT ekranlarında izlemiş olmalıyım.

Şerif Gören'in yönetmenliğini üstlendiği, Hülya Koçyiğit ve Rahmi Saltuk'un başrollerini paylaştığı 1979 yılı yapımı 'Almanya Acı Vatan' filmi hâlâ aklımda.

Yine çok büyük olasılıkla, ailesi ile birlikte Almanya’da yaşamını sürdüren bir aile büyüğümün olması, film ile kurduğum bağı doğrudan etkilemiş olmalı.

O yıllarda hemen hemen her yaz ailece gelir ve tüm yazı kuzenlerimle birlikte geçirirdik.

E tabii biraz da Heidi'nin desteği de olmuştur.

Alman dili, kültürü ve yaşam düzeni hakkında hap bilgilere sahip olduğum ilk yıllardı.

Fizibilite çalışmalarına çocuk yaşta başladığım bu ülkeyi ziyaret etme fırsatını ise çok geç yakaladım.

Türkiye'den Almanya'ya 1961 yılında giden ilk işçi grubunun ardından, göçün 65’nci yılında Köln Bonn Havalimanı'na adımımı atarak kendim adıma çocukluk hayalimi gerçeğe dönüştürmüş oldum.

Düsseldorf ve Köln’ü kapsayan kültür yolculuğum, Avrupa tarihi içinde oldukça önemli bir yer tutan Almanya hakkında doğrudan kişisel deneyim alanına dönüştü.

İki kent hakkındaki izlenimlerim, Almanya genelini kapsar mı bu konuda tabii ki iddialı cümleler kuramam. Kaleme aldığım yazı iki kent hakkında edindiğim izlenimlerimin bir yansımasıdır.

Düsseldorf, Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'nın başkenti. İlginçtir ki Köln'den sonra eyaletin ikinci büyük kenti. Bir nevi Ankara-İstanbul örneği gibi.

Düsseldorf notlarıma göz attığımda, ilk olarak kent planlamasındaki ‘estetik’ dikkatimi çekti.

Yüksek binaların yoğun olmadığı, insanlar için geniş alanların bırakıldığı, üst düzey ulaşım ağına sahip, temiz bir kent yerleşimi ile karşılaştım. Kuzey disiplini ve mesafeli ilişkiler bu kent kapsamında hâlâ geçerli.

‘Sakin’ kategorisinde bir toplum enerjisine sahip yerleşim alanı, rafine zevkleri olan, mesafeli ama nezaket düzeyi yüksek insanların yaşadığı bir yer hissi yarattı bende.

Yolculuk öncesi, moda ve tasarımın Almanya’daki başkenti gibi ifadelere de rastlamıştım.

Dünyaca ünlü markalara ait mağazaların bulunduğu sokaklarda pahalı otomobiller boy gösteriyor.

Hatta bir parfüm mağazasına göz atmak istediğimde kibarca çıkışa yönlendirildim.

Mağazada aynı anda sınırlı sayıda insanın bulunması gibi alışık olmadığımız bir standartla karşılaştım.

Tarihi geçmişi olan her yerleşim yerinde olduğu gibi Düsseldorf’ta da eski ve yeni şehir kavramı bulunuyor. Ren nehri kıyısında kurulan tarihi yerleşke, bugün hâlâ kentin en popüler noktası. Kent hakkında bilgi sahibi olmak için araştırma yaptığınızda karşınıza çıkacak ilk kartpostallık görüntü bu noktayı gösteriyor.

Gün batımı saatlerinde nehir boyunca uzanan alanda, günün yorgunluğunu atmak isteyen her yaş grubundan insana rastlayabiliyorsunuz. Bu an’ı deneyimlemiş olmanın tatlı bir huzuru hâlâ üzerimde.

Kale meydanı (Burgplatz) ve pazar yerinin (Marktplatz) içinde bulunduğu eski şehir (Altstadt) aynı zamanda yan yana dizilen barlar nedeniyle “Dünyanın en uzun barı” olarak adlandırılıyor.

Eski ve modern şehri birbirine bağlayan Kral Caddesi (Königsallee) ise Tritonenbrunnen Çeşmesi ile muhteşem bir geçiş noktası.

Kendinizi bıraksanız, tüm gününüzü bile alabilecek Kunstpalast Müzesi (Museum Kunstpalast) muazzam arşivi ile ziyaretçilerini büyülüyor. Sanatın her alanında, geçmişten günümüze üretilmiş geniş bir koleksiyona sahip. Hayran kaldığımı söylemeliyim. Müzenin bulunduğu bölgede çok önemli bir konser salonu da (Tonhalle) yer alıyor.

Köln notlarıma göz attığımda ise Düsseldorf’un aksine oldukça turistik, hareketli bir kent. Eyalet başkentinin aksine gezilecek yerleri daha az olmasına rağmen çok daha fazla turistin dikkatini çekmeyi başarıyor.

En önemli cazibe noktası; Köln Merkez Tren İstasyonu (Köln Hauptbahnhof) yanında yer alan, 1248 yılında yapımına başlanan, yapımı 632 yıl süren ve 1880 yılında tamamlanan Köln Katedrali (Kölner Dom). Devasa yapısı ve gotik mimari üslubu gerçekten çok etkileyici.

Bakım-onarım çalışmaları gerekçesiyle sabah saatlerinde iç kısmını gezme şansı bulamamış olsam da akşam saatlerinde özel bir ayin dolayısıyla kapıların açılması büyük bir mutluluk yaşattı.

Hohenzollern tren yolu köprüsü (Hohenzollernbrücke) bir diğer adıyla 'Aşıklar Köprüsü'ne de astığımız kilit ile bir ritüel tamamlandı. Köprü bir uçtan diğer uca kilitlerle kaplanmıştı.

Ludwig Müzesi’ndeki (Museum Ludwig) yüzlerce sanatsal üretim büyüleyiciydi. Arşivinde bolca Picasso tablosu bulunuyor.

Eski Kent Meydanı (Altstadt) bölgesinde yer alan Alter Markt, Köln Belediye Sarayı (Kölner Rathaus), Büyük St. Martin Kilisesi (Gross St. Martin), Heumarkt ve Fischmarkt yürüme mesafesinde. Hem fotoğraf için eşsiz hem de tarihi atmosferi solumak için harika bir gezi rotası.

Hohe Strasse ve Schildergasse ise bizdeki İstiklal Caddesi’nin karşılığı.

Uluslararası alanda Cologne olarak anılan Köln, günümüzde serinlemek için kullandığımız kolonyanın doğduğu yer. Parfüm Müzesi (Duftmuseum im Farina Haus), 1709 yılında Giovanni Maria Farina tarafından kurulan dünyanın en eski parfüm fabrikası ve aynı zamanda müze. Burada 18. yüzyıldan kalma orijinal formüllerle yapılmış kolonyayı deneyimleme ve satın alma şansı bulabiliyorsunuz. Denedim ve günümüzde kullandığımız koku ile aynı. Ne bekliyordum ki!

İlginç bulduğum bir diğer ayrıntı ise; herhangi bir nedenden dolayı Almanya’da yaşayan ve Alman asıllı olmayan kişilerin, yaşadıkları alana sağladıkları yüksek uyum.

Kent sokaklarında Helmutlar ve Helgalar yoğunluklu olmasa da göçmenlerin üstlerinde taşıdığı tavır Alman asıllı birinden pek de farklı değil.

Başıma gelen ilginç bir anekdotu da paylaşmadan geçmek istemiyorum.

Köln eski kent merkezinde, İbrahim Tatlıses’in 80’li yıllarda yayınladığı arabesk albümlerinden şarkıların çalındığı bir Türk restoranında yemek molası verdim. Mekânın adı Türkçe. İçeride çalışanlar Türk asıllı. Türk yemekleri (döner, kebap, vs)

Doğal olarak siparişimi Türkçe olarak verdim. Beklenmedik bir şekilde anlaşamadık. Siparişimi İngilizce olarak vermek zorunda kaldım.

Mekân Türk. Şarkılar Türk. İşletmeciler Türk asıllı. Menüde Türk yemekleri. İletişim başka bir dilde.

Ee ne diyelim!

Acı Vatan Almanya