Nihai sözleşme öncesi hazırlık süreci
Onay, Ocak ayı sonunda TKMS ile Almanya Federal Bundeswehr Donanım, Bilgi Teknolojileri ve Hizmet Destek Ofisi arasında imzalanan ön anlaşmanın kapsamını genişletiyor.
Almanya, 4 yeni fırkateyn için kritik aşamayı onayladı
Almanya Federal Meclisi Bütçe Komitesi, MEKO A-200 DEU programının bir sonraki aşamasını onaylayarak dört yeni fırkateynin tedarik sürecinde önemli bir adım attı.
Karar, Alman Donanması’nın özellikle denizaltı savunma harbi kabiliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor.
Bu kapsamda TKMS;
Tedarik zincirini aktif tutacak
Alt yüklenicilerle üretim kapasitesini koruyacak
Malzeme ve ekipman siparişlerini başlatacak
Böylece nihai inşa sözleşmesi öncesinde programın takvime uygun ilerlemesi sağlanacak.
MEKO A-200: Kanıtlanmış platform
TKMS tarafından geliştirilen MEKO A-200 tasarımı, halihazırda uluslararası kullanıcılar tarafından tercih edilen ve operasyonel olarak kendini kanıtlamış bir platform olarak öne çıkıyor.
Yeni fırkateynlerin, NATO gereksinimleri doğrultusunda özellikle denizaltı savunma harbi (ASW) kabiliyetinde hızlı bir artış sağlaması bekleniyor.
İlk teslimat 2029’da
Program kapsamında ilk fırkateynin 2029 yılı sonuna doğru teslim edilmesi planlanıyor. Mevcut ön sözleşme ve hazırlık adımları, bu takvimin korunmasını hedefliyor.
Proje, Almanya’nın NATO kapsamındaki deniz savunma görevlerini yerine getirme kapasitesini artırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda ülkenin geniş kapsamlı deniz kuvvetleri modernizasyon planının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.