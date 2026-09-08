Almanlar, İsrailli şirket ile anlaştı: Üretecekler

Ancak üretim bantlarının otomobilden silaha dönmesi, Almanya'da ciddi tartışmaları beraberinde getirdi. Şirketin İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazi rejimi için askeri araç üretmiş ve zorla işçi çalıştırmış olması, fabrikanın yeniden askeri üretime dönmesini tarihsel olarak oldukça hassas kılıyor. Buna ek olarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarının devam ettiği bir dönemde İsrailli bir savunma şirketiyle yapılan bu anlaşma, savaş karşıtı grupların sert protestolarına neden oluyor ve Alman hükümeti için ciddi bir siyasi ve hukuki sınav olarak değerlendiriliyor.