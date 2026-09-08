Alman otomotiv devi Volkswagen, yaşadığı derin finansal kriz ve paydaş anlaşmazlıklarını aşmak için tarihi bir strateji değişikliğine gitti. Şirket, köklü bir otomotiv geçmişi olan Osnabrück fabrikasını İsrailli yatırım fonu Aurelius Capital ve Aşağı Saksonya eyaletine devrederek savunma sanayisine açıyor. Tesisteki ilk proje ise İsrail'in ünlü "Demir Kubbe" hava savunma sisteminin üreticisi Rafael ile gerçekleştirilecek.
Almanlar, İsrailli şirket ile anlaştı: Üretecekler
Finansal krizle mücadele eden Volkswagen, 125 yıllık Osnabrück fabrikasını savunma sanayisine devrederek İsrailli silah üreticisi ile anlaştı.Kaynak: Diğer
Patronlar Dünyası'ndaki habere göre; Asya pazarındaki ağır rekabet koşulları ve artan maliyetler nedeniyle fabrika kapatma planlarını gündemine alan şirket, savunma sanayisine geçişte büyük bir siyasi krizle karşılaşmıştı. Volkswagen'in yüzde 17’lik hissesine sahip olan büyük ortağı Katar, İsrailli Rafael ile doğrudan ortaklık kurulmasına kesin olarak karşı çıkmıştı.
Tarafların aylar süren görüşmeleri sonucunda bulunan yeni devir formülüyle bu kriz aşılmış oldu. Anlaşma doğrultusunda tesisin çoğunluk hissesi İsrailli fon Aurelius Capital'e geçerken, Alman federal hükümetinin desteklediği projede şirketin yüzde 20 ortağı konumundaki Aşağı Saksonya eyaleti de pay sahibi olarak yer alacak.
Bu devir işlemi sayesinde Volkswagen, doğrudan işin içinde görünmeden fabrikanın savunma teknolojileri üretmesine zemin hazırlamış olacak.
İmzalanan niyet mektubuna göre, tesisin ilk büyük ve belirleyici işbirliği İsrailli savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems ile yapılacak. Almanya ve Avrupa'nın hava savunma sistemi ihtiyaçlarına yönelik kritik bileşenlerin üretileceği bu ortaklıkta Rafael, modern askeri sistemler konusundaki teknolojik uzmanlığını aktaracak.
Osnabrück fabrikasındaki kalifiye iş gücü ise imalat operasyonlarının kurulmasında ve endüstriyelleştirme sürecinde merkeze yerleşecek. Yeni kurulacak şirketin çatısı altındaki bu hamlenin, gelecekte farklı askeri projelere de kapı aralaması bekleniyor.
Bu stratejik anlaşma, Osnabrück kentindeki 125 yılı aşkın otomobil üretimi geleneğinin de sonu anlamına geliyor. 2010 yılında şirketin bünyesine katılan tesiste araç üretimi kademeli olarak yavaşlatılacak ve 2027 yazında banttan inecek son T-Roc Cabriolet modelinin ardından fabrikada otomobil üretimi tamamen durdurulacak.
Sürecin en çok merak edilen konularından biri olan çalışanların durumu netleşti. Fabrikada çalışan mevcut yaklaşık bin 800 personelden ilk etapta bin 400'ünün korunması hedefleniyor. Zaman içindeki doğal işten ayrılmalar ve erken emeklilik süreçleriyle bu sayının bin 200'e inmesi öngörülüyor. Kalan çalışanlara 2029 yılının sonuna kadar kesin istihdam garantisi sunulacak ve geçiş sürecindeki personel maliyetlerinin önemli bir kısmını Volkswagen karşılamaya devam edecek.
Aşağı Saksonya Başbakanı Olaf Lies bu hamleyi, Almanya ve Avrupa'nın değişen güvenlik mimarisinde bağımsızlaşması adına atılmış önemli bir adım olarak savunurken, Volkswagen CEO'su Oliver Blume da tesisin yeni bir endüstriyel geleceğe kavuştuğunu vurguladı.
Ancak üretim bantlarının otomobilden silaha dönmesi, Almanya'da ciddi tartışmaları beraberinde getirdi. Şirketin İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazi rejimi için askeri araç üretmiş ve zorla işçi çalıştırmış olması, fabrikanın yeniden askeri üretime dönmesini tarihsel olarak oldukça hassas kılıyor. Buna ek olarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarının devam ettiği bir dönemde İsrailli bir savunma şirketiyle yapılan bu anlaşma, savaş karşıtı grupların sert protestolarına neden oluyor ve Alman hükümeti için ciddi bir siyasi ve hukuki sınav olarak değerlendiriliyor.