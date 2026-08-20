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Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ederken Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun için de bir süredir temaslarda bulunuyordu. Milli futbolcunun transferine ilişkin Almanya’dan yeni bir iddia gündeme geldi.

CAN UZUN, GALATASARAY'I REDDETTİ

Sky Sports Almanya’nın aktardığı bilgilere göre Can Uzun, Galatasaray’a transfer olmayı reddetti. Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki futbolcu için yürüttüğü transfer görüşmelerinin sona erdiği belirtildi.

İTALYA VE İSPANYA'DAN İLGİ VAR

Can Uzun’un geleceğine ilişkin transfer hareketliliğinin ise devam ettiği öne sürüldü. Genç futbolcuyla İtalya ve İspanya’dan bazı kulüplerin ilgilendiği, ancak Galatasaray’ın artık oyuncuyla transfer masasında olmadığı kaydedildi.

GEÇEN SEZON 16 GOLE KATKI SAĞLADI

Eintracht Frankfurt formasıyla geçen sezon 28 karşılaşmada görev yapan Can Uzun, 10 kez fileleri havalandırırken 6 da asist yaptı. Milli futbolcu böylece sezonu toplam 16 gole doğrudan katkıyla tamamladı.