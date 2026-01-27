

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Geçtiğimiz günlerde Bilecik Kent Konseyi hizmet binasında eğitmen Rengin Nohutçu'nun katılımıyla Almanca Konuşma Atölyesi gerçekleştirilmişti.

Atölye çalışması sonrası eğitmen Rengin Nohutçu, Bilecik Kent Konseyini ziyaret etti. Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Mefail Ateş, eğitmen Nohutçu'ya katkı ve emekleri için teşekkürlerini sundu.

Gerçekleştirilen görüşmede, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar ve atölyenin geliştirilmesine yönelik fikirler üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.