Bir dönem Fenerbahçe ve Adanaspor’u çalıştıran, Almanya’nın önde gelen isimlerinden Joachim Löw, yaptığı hareketle alkış topladı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk’e olan saygısı takdir gördü.

Almanya’nın eski teknik direktörü Joachim Löw, bir kitapçı açılışında Şükrü Hanioğlu’nun kaleme aldığı Atatürk: Entelektüel Biyografi kitabını satın aldı.

Löw’ün bu tercihi, kurucu önderimiz Atatürk’ün yaşamına ve fikirlerine duyduğu ilgiyi ortaya koyarken, açılışa katılanlar tarafından da büyük ilgiyle karşılandı.

Joachim Löw, 2004-2021 yılları arasında Almanya Milli Takımı’nda görev yaptı.