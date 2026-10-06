Volkswagen, bir geri çağırma kararı aldı.
Alman şirketi 50 bin aracı geri çağırdı: Motor aniden duruyor
Volkswagen, 49 bin 958 aracını yazılım kaynaklı güvenlik riski nedeniyle geri çağırıyor. Gövde kontrol modülündeki hata, seyir sırasında motorun durmasına ve bazı elektronik sistemlerin devre dışı kalmasına neden olabiliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Toplam 49 bin 958 aracın dahil edildiği uygulamanın temelinde, aracın elektronik sistemlerinden birinde tespit edilen yazılım kaynaklı sorun bulunuyor.
Geri çağırmaya konu olan hata, Gövde Kontrol Modülü'nde ortaya çıkıyor.
Otomobilin farklı elektronik işlevleri arasında koordinasyon sağlayan bu modül; dış aydınlatma, güvenlik özellikleri, anahtarsız giriş ve motorun çalıştırılması gibi sistemlerin yönetiminde kullanılıyor.
10 Eylül 2026 tarihinde iletilen bildirimde, sorundan etkilenen araçların 24 Mart-30 Ağustos 2025 tarihleri arasında üretildiği belirtildi.
26V587 numarasıyla kayıt altına alınan geri çağırma kapsamında, modülün araç seyir halindeyken yeniden başlatılabilmesi risk oluşturuyor.
Elektronik ünitenin kendisini sıfırlaması halinde motor çalışmasının kesilebileceği belirtiliyor.
Böyle bir durum, araç hareket hâlindeyken meydana geldiğinde sürücünün kontrolü kaybetmesine ve buna bağlı olarak kaza riskinin yükselmesine neden olabiliyor.
Operasyon, 2025 model Tiguan modellerini kapsıyor.
Sorunun etkileri motorun durmasıyla sınırlı değil.
Aynı sıfırlama işlemi sırasında aracın uyarı lambaları, dış aydınlatma sistemleri ve geri görüş kamerası da çalışmayabiliyor.
Volkswagen, problemi gidermek amacıyla araçlarda fiziksel bir parça değişikliğine gitmeyecek.
Geri çağırma kapsamındaki Tiguan'ların gövde kontrol modülü yazılımı, yetkili servislerde ücretsiz şekilde güncellenecek.