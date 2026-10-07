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Kaynak: Haber Merkezi

Volkswagen, Porsche’nin satış performansında kalıcı bir zayıflık yaşanabileceği ihtimaline göre hareket ediyor. Alman otomotiv devi, markanın yeniden kârlı bir yapıya kavuşması için üst sınıf araçlara yoğunlaşacağı bir toparlanma stratejisini yatırımcılarla paylaştı.

Porsche’nin yeni dönem planında satış adedinden çok kârlılığın öne çıkarılması bekleniyor. Şirket, yeniden kâra geçebilmek için gerekli yıllık araç satış miktarını 200 binin altına indirmeyi amaçlıyor. Markanın geçen yılki teslimat sayısı ise 279 bin 449 olarak kaydedildi.

ÇİN VE ABD PAZARLARINDAKİ GELİŞMELER PORSCHE’Yİ ETKİLEDİ

Porsche’nin küresel araç teslimatlarında 2022’de ulaşılan rekor seviyenin ardından yaklaşık yüzde 10’luk gerileme yaşandı. Bu düşüşte Çin’de otomobillere yönelik talebin azalması ve ABD’nin uyguladığı tarifelerin şirket için büyük önem taşıyan iki pazarı olumsuz etkilemesi rol oynadı.

Şirketin CEO’su Michael Leiters’ın yatırımcılara sunacağı yaklaşımın merkezinde, yüksek gelir sağlayan modeller bulunuyor. Leiters’ın, 911 ailesi gibi üst düzey spor otomobiller ile lüks SUV’ların markanın yeniden güç kazanmasında belirleyici olacağı mesajını vermesi bekleniyor.

PORSCHE’DE ÇALIŞAN SAYISI AZALTILACAK

Alman otomotiv sektöründe Çin kaynaklı rekabet baskısının istihdam üzerindeki etkisi artarken Porsche de iş gücünü küçültme planı hazırlıyor. Şirket, 2035 yılına kadar çalışan sayısını yaklaşık 9 bin kişi azaltmayı ve böylece toplam istihdamını mevcut seviyenin beşte biri oranında düşürmeyi hedefliyor.

Leiters, Porsche’nin gelecek stratejisini değerlendirirken markanın spor otomobil kimliğinin daha da güçlendirilmesini hedeflediklerini ifade etti. CEO, özellikle yüksek kâr marjı sağlayan segmentlerde yeni ve güçlü talep oluşturabilecek modellerin ürün gamına eklenmesinin planlandığını belirtti.