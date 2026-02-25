Dünyada artan siyasi gerilimler ve savaş ihtimalleri gençlerin hayata bakışında önemli rol oynuyor. Almanya’da yapılan bir araştırma gençlerin en büyük endişesinin savaş olduğunu gözler önüne serdi.

Sağlık sigortası kuruluşu Barmer'in yaptırdığı Sinus Gençlik Araştırması 2025/26'ya göre, gençlerin yalnızca yüzde 44'ü Almanya'nın geleceğine olumlu bakıyor. Bu oran 2021'e kıyasla 18 puanlık bir düşüşe işaret ediyor.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Dünya genelindeki gelişmelere yönelik iyimserlik ise daha da düşük. Gençlerin sadece yüzde 36'sı küresel geleceğe umutla bakıyor.

Araştırmaya katılan 14-17 yaş arası gençlerin kişisel yaşamlarına ilişkin değerlendirmeleri ise daha olumlu. Gençlerin yüzde 80'i kendi geleceğini pozitif görüyor, yüzde 82'si ise mevcut yaşamından memnun olduğunu belirtiyor. Memnuniyetsizlik oranı yüzde 15'te kaldı.

Gençlerin en büyük endişesi yüzde 63 ile savaş olasılığı oldu. Bu oran üç yıl öncesine göre 10 puan arttı. İklim değişikliği yüzde 44 ile ikinci sırada yer alırken, siyasi popülizm ve aşırılıkçılık ile çevre kirliliği yüzde 43 oranında kaygı nedeni olarak gösterildi.

Gençlerin yüzde 23'ü iş bulma konusunda ciddi endişe duyarken, yüzde 18'i eğitim sürecine ilişkin kaygı taşıyor. Ekonomik krizler yüzde 28, enerji krizleri ise yüzde 23 oranında kaygı nedeni olarak belirtildi.