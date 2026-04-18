Türkiye’nin köklü eğitim kurumları arasında yer alan İstanbul Erkek Lisesi’nde yeni bir düzenleme iddiası gündeme geldi. Alman basınında yer alan haberlere göre, okulda Almanca hazırlık sınıfı sayısının 5’ten 2’ye düşürüleceği öne sürüldü.

HAZIRLIK SINIFLARI AZALTILACAK İDDİASI

Frankfurter Allgemeine Zeitung tarafından yayımlanan haberde, bu değişikliğin okulun mezun kapasitesini doğrudan etkileyeceği belirtildi. Mevcut sistemde her sınıf düzeyinde yaklaşık 150 öğrencinin eğitim aldığı okulda, hazırlık sınıfı kontenjanının düşürülmesiyle mezun sayısının yaklaşık 60’a gerileyebileceği ifade edildi.

Haberde, Almanya’nın finansman desteği sağladığı 34 öğretmenin okulda görev yaptığına dikkat çekilirken, öğrencilerin Almanca eğitimine erişiminin de sınırlanabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Haberde yer alan ifadeler şu şekilde:

"Hem Şansölye Willy Brandt hem de Cumhurbaşkanı Richard von Weizsäcker'in ziyaret ettiği İEL'in planlanan küçültülmesi, Ankara'daki mevcut siyasi yönelimle örtüşüyor. Üç yıl önce göreve gelen Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ülkedeki yabancı dil okullarına yönelik baskıyı artırıyor. Son iki yıldır, Türkiye'deki üç Alman büyükelçilik okulu ve iki Fransız lisesinin Türk veya çifte vatandaşlığı olan öğrencileri kabul etmesi yasaklandı. İEL gibi yabancı okulların ders kitaplarını inceleme için bakanlığa sunmaları gerekiyor. Türk hükümeti, yabancı dil okullarına baskı uygulayarak karşılıklılık talebini de dile getirmek istiyor. Ankara, Almanya'da –Frankfurt, Berlin ve Köln'de– kendi uluslararası okullarını açmak istiyor. Bu tartışma yıllardır sürüyor."