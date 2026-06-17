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Kaynak: DHA

Değerlendirmede, Antalya’nın özellikle her şey dahil konseptli büyük ölçekli otelleri, güçlü hizmet altyapısı ve uluslararası misafir profiliyle Akdeniz turizminde lider destinasyonlardan biri olmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Delphin Hotels & Resorts sahipleri Cömertoğlu ailesi tarafından yapılan açıklamada, Delphin Imperial’in uluslararası bir yayında yer almasının Türk turizmi açısından önemli bir gösterge olduğu belirtildi.

‘TÜRKİYE TURİZMİ GÜÇLÜ ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM EDİYOR’

Açıklamada, “Delphin Imperial gibi tesislerin uluslararası basında yer alması, Antalya’nın ve Türkiye’nin turizmde geldiği noktayı açıkça ortaya koyuyor. Bizim hedefimiz yalnızca konaklama sunmak değil, Türkiye’nin marka değerine katkı sağlamaktır. Türkiye turizmi güçlü altyapısı, hizmet kalitesi ve yatırım gücüyle büyümeye devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

Türk turizminin özellikle lüks segmentte her yıl daha fazla yabancı basın ve tur operatörünün dikkatini çektiği vurgulanırken, Delphin markasının bu büyümenin önemli temsilcilerinden biri olduğu kaydedildi.

Ayrıca Delphin Imperial gibi tesislerin bölge ekonomisine, istihdama ve turizm gelirlerine önemli katkılar sunduğu, Antalya’nın küresel turizm liginde üst sıralarda yer almasını desteklediği belirtildi.