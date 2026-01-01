Galatasaray forması giyen Leroy Sane 2025 yılında Alman futboluna damgasını vurdu.

Transfermarkt verilerine göre; Sane, geride kalan yılda en çok gol katkısı sağlayan Alman futbolcu oldu.

SANE ZİRVEYİ UNDAV İLE PAYLAŞTI

Gol ve asist katkıları dikkate alındığında, listenin zirvesinde Galatasaraylı Leroy Sane ile Stuttgartlı Deniz Undav yer aldı. İki futbolcu da 2025 yılı boyunca çıktıkları resmi karşılaşmalarda 25’er gol katkısına ulaştı.

75 MİLYON EUROLUK WOLTEMADE GERİDE KALDI

Newcastle United’ın 75 milyon euro bonservis bedeliyle yaz döneminde kadrosuna kattığı Nick Woltemade listede üçüncü sırada yer aldı. Woltemade, 2025 yılı boyunca 20 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

SANE GALATASARAY'DA İSTİKRARINI KORUDU

Leroy Sane, son 12 aylık periyotta 14 gol ve 11 asist üreterek toplamda 25 gol katkısına ulaştı.

Bu katkının 6 gol, 6 asistlik kısmını Galatasaray'da gerçekleştiren yıldız oyuncu, Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra istikrarını koruduğunu da böylelikle gözler önüne serdi.

ÖNEMLİ İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI

Sane yalnızca Woltemade’yi değil aynı zamanda Julian Brandt, Serge Gnabry, Karim Adeyemi ve Jonathan Burkardt gibi Bundesliga’nın önemli isimlerini de geride bıraktı.

Bu tablo, Galatasaraylı yıldızın Avrupa futbolundaki değerini bir kez daha ortaya koydu.