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Kaynak: AA

Bundesliga yönetimi, 2025-2026 sezonunda Bundesliga ile Bundesliga 2'de toplam 21 milyon 404 bin 258 bilet satıldığını açıkladı.

Bu rakamla birlikte Almanya profesyonel futbolunda tüm zamanların bilet satış rekoru kırıldı.

SEYİRCİ ORTALAMASI DA ZİRVEYE ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon iki ligde maç başına ortalama 34 bin 974 seyirci tribünlerde yer aldı.

Bu sayı, Almanya profesyonel futbol tarihindeki en yüksek maç başına seyirci ortalaması olarak kayıtlara geçti.

BUNDESLIGA'DA YÜZDE 9,1'LİK ARTIŞ

Bundesliga'da bilet satışları bir önceki sezona göre yüzde 9,1 artarak 12 milyon 718 bin 97'ye ulaştı.

Maç başına seyirci ortalaması ise 38 bin 82'den 41 bin 562'ye yükseldi.

KÖLN VE HAMBURG ETKİSİ

Bundesliga yönetimi, seyirci ortalamasındaki yükselişte Köln ve Hamburg'un yeniden Bundesliga'ya yükselmesinin önemli rol oynadığını vurguladı.

İki köklü kulübün taraftar desteği, tribün doluluk oranlarının artmasına önemli katkı sağladı.

BUNDESLIGA 2'DE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Öte yandan Bundesliga 2'de toplam bilet satışları geriledi.

Bir önceki sezonda 9 milyon 330 bin 725 olan bilet satışı, 2025-2026 sezonunda 8 milyon 686 bin 161 olarak gerçekleşti.

Buna rağmen iki ligin toplam seyirci sayısı rekor seviyeye ulaşarak Alman futbolunun tribünlerdeki güçlü ilgisini sürdürdüğünü gösterdi.