Ülkemizde adı Fenerbahçe ile de anılan Borussia Dortmund forması giyen stoper Niklas Süle, futbolu bırakma kararı aldı.

Henüz 30 yaşında olan Alman savunmacının sezon sonunda aktif futbol kariyerini noktalayacağı belirtildi.

Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Süle, futbolu bırakma kararıyla gündeme geldi.

KİLOLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

30 yaşındaki stoper, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla yalnızca 12 maçta görev aldı. Yaşadığı sakatlığın ardından aldığı kilolar ise dikkatlerden kaçmadı.

“10 DAKİKA BOYUNCA AĞLADIM”

Futbolu bırakma kararıyla ilgili Borussia Dortmund’un resmi sitesine açıklama yapan Süle, “Bu kararı Hoffenheim maçında yaşadığım diz sakatlığının ardından aldım. Sakatlığım sonrası doktor kontrolüne girdim ve duşta 10 dakika boyunca ağladım.” ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2022 yılından bu yana Borussia Dortmund’da forma giyen Süle, kulüp kariyerinde 109 maçta 3 gol kaydetti. Bundesliga’da toplam 299 maça çıkan Alman stoper, Almanya Milli Takımı’nda ise 49 kez görev yaptı.