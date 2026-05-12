İspanyol devinde şampiyonluk yarışının üst üste ikinci defa Barcelona’nın gerisinde kalınarak kaybedilmesi, kulüp bünyesinde yaşanan sert tartışmalar, sahadaki istikrarsız görüntü ve planlanan projelerin birer birer başarısızlığa uğramasıyla oldukça sarsıcı bir yıl geride bırakıldı.
Alman efsanesi Toni Kroos’tan Arda Güler’e övgü yağmuru
Real Madrid formasıyla ter döken milli yeteneğimiz Arda Güler, sakatlık nedeniyle sezonun son bölümünü kaçırsa da yıl boyunca etkileyici bir performans sergiledi. Kariyer rekoru maç sayısına ulaşan genç yıldızın oyununu, kulübün efsane isimlerinden Toni Kroos değerlendirdi.
Yaşanan tüm bu olumsuz tabloya karşın Real Madrid adına sezonun parlayan tek noktası; genç yıldız Arda Güler’in kadroda üstlendiği kritik görev, sergilediği teknik beceri ve tribünlerle kurduğu kuvvetli bağ oldu
Arda’nın üstün yeteneklerinin yanı sıra saha içerisindeki yüksek mücadele azmi, Madrid camiasında büyük bir takdirle karşılanmış durumda.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken, iki yıl önce ani bir kararla kramponlarını asan Alman efsane Toni Kroos, Arda Güler’in potansiyeline dair çarpıcı ifadeler kullandı.
"Arda Güler, geleceğin oyuncusu. Bu sezon bayağı süre aldı ve gelecekte Real Madrid için çok önemli bir yıldız olacak."
"En iyi oynadığı pozisyon 10 numara pozisyonu, Arda'nın olabildiğince kaleye yakın oynaması gerekiyor."
"İnanılmaz bir son pas, asist yapma yeteneği var. Bu yüzden Arda'nın kanat oyuncularına ve santrfora yakında bir pozisyonda konumlanması gerekiyor."