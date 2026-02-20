Yeniçağ Gazetesi
20 Şubat 2026 Cuma
Alman efsane Oliver Kahn'dan Leroy Sane için dikkat çeken sözler

Galatasaray’ın yaz transferinde kadrosuna kattığı Leroy Sane hakkında konuşan Oliver Kahn, Alman yıldızın büyük bir yeteneğe sahip olduğunu vurgulayarak, sarı-kırmızılı ekipte yedek kalması halinde Dünya Kupası’nda yer alamayabileceğini söyledi.

Alman devi Bayern Münih ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yaz transfer döneminde Galatasaray’a imza atan Leroy Sane, performansıyla sezona damga vurmaya devam ediyor.

Sane, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 29 maçta 6 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Yıldız futbolcu adına beklentileri büyük olan isimlerden birisi de Alman futbolunun efsane ismi Oliver Kahn'dı. Bir zamanların efsane kalecisi, Bayern Münih’te 2021-2023 yılları arasında CEO olarak görev yaptığı günlerde, Sane’nin en iyi formuna ulaşma sürecinde sürekli zorluk yaşadıklarını anlattı:

"Ona dedim ki senin yeteneğin bende olsaydı, Messi olurdum. Bana hep şaşkın şaşkın bakıyordu. Ne diyeceğini bilemiyordu. Sadece göster dedim. İşte mesele de bu, böyle bir oyuncuya yaklaşmak. Onun en iyi performansını sergilemesini sağlamak."

Sane’nin sahip olduğu saf yetenek ile sahaya yansıttığı performans arasındaki farkı vurgulayan Kahn, Alman yıldızın Galatasaray’a transferi için de benzer bir noktaya dikkat çekti.

Oyuncunun kariyer yöneliminin tamamen kendi tercihi olduğunu belirten deneyimli isim, şu değerlendirmeyi yaptı: "Onun niteliklerini ve yeteneklerini gördüğünüzde, bu çocuk gerçekten en iyi olmak için gereken her şeye sahip diyorsunuz. Eğer bunu istemiyorsa, bu onun kararıdır. O zaman kariyeri farklı bir yöne gider.

Galatasaray'a gitmiş olsam ve Dünya Kupası yaklaşıyorsa, orada ne olduğumu gösteririm! Ama Sane öyle biri değil. Galatasaray'da yedek kalırsa, Dünya Kupası'nda yer almayacaktır."

2020-25 yılları arasında Bayern Münih forması giyen Sane, bu süreçte takımıyla 223 maça çıkarken 61 gol, 55 asistlik skor katkısı sağladı.

Sane, Almanya A Takım formasıyla da 72 maça çıktı ve takımı adına 16 kez fileleri havalandırdı.

