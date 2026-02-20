Alman efsane Oliver Kahn'dan Leroy Sane için dikkat çeken sözler

Yıldız futbolcu adına beklentileri büyük olan isimlerden birisi de Alman futbolunun efsane ismi Oliver Kahn'dı. Bir zamanların efsane kalecisi, Bayern Münih’te 2021-2023 yılları arasında CEO olarak görev yaptığı günlerde, Sane’nin en iyi formuna ulaşma sürecinde sürekli zorluk yaşadıklarını anlattı:

"Ona dedim ki senin yeteneğin bende olsaydı, Messi olurdum. Bana hep şaşkın şaşkın bakıyordu. Ne diyeceğini bilemiyordu. Sadece göster dedim. İşte mesele de bu, böyle bir oyuncuya yaklaşmak. Onun en iyi performansını sergilemesini sağlamak."